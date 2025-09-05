L’application Robotaxi de Tesla débarque au Canada

Vous le savez, nos amis canadiens, qui sont nombreux à nous lire depuis 2008, ont parfois droit à quelques services avant le Vieux Continent. Cette fois, il s'agit de l'application Robotaxi de Tesla. Les voitures autonomes d'Elon Musk sont sur le point de sortir des États-Unis.

C'est quoi l'application Tesla Robotaxi ?

Disponible sur l’App Store d’Apple, l’application Robotaxi exige d’accepter les conditions d’utilisation, notamment confirmer un âge minimum de 18 ans, avant de pouvoir rejoindre la liste d’attente. Une fois inscrit, le service indique que des robotaxis opèrent actuellement à Austin, au Texas, et à Palo Alto, en Californie (accessible en glissant vers la gauche pour voir la carte).



Pour l’instant, les Canadiens ont peu d’options dans l’application en attendant une invitation. Mais son objectif est clair : « programmer une course autonome pour un transport sûr et pratique d’un point à un autre ».

Lancement officiel aux USA

Lancée officiellement cette semaine aux États-Unis pour iPhone, avec une version Android prévue, l’application a rapidement dominé les classements de voyage de l’App Store, dépassant Uber et Lyft.



Elon Musk, PDG de Tesla, a annoncé que le service Robotaxi sera accessible au public dès septembre dans certaines villes. À Austin, les zones de circulation des robotaxis incluent désormais les autoroutes, et Chicago pourrait être la prochaine destination.



Les conducteurs de sécurité, présents pour garantir la sûreté, devraient disparaître d’ici fin 2025, comme ce fut le cas pour Waymo à ses débuts.



Bien que le Canada ne soit pas encore confirmé officiellement, l’arrivée de l’application laisse présager une expansion. Le système de conduite autonome (FSD) de Tesla est déjà disponible au Canada, aux États-Unis et récemment en Australie. Bon à savoir, les Gigafactories de Berlin et Fremont produisent des Model Y autonomes, capables de naviguer seules jusqu’aux parkings ou aux domiciles des clients.

Télécharger l'app gratuite Tesla Robotaxi