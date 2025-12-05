PSSR 2 : une évolution graphique majeure prévue pour la PS5 Pro en 2026

Les propriétaires de PS5 Pro ont une excellente nouvelle à l’horizon. Sony s’apprête à déployer une mise à jour logicielle majeure qui promet d’améliorer significativement la qualité graphique des jeux dès 2026. L'arrivée du PSSR 2.

La PS5 Pro recevra une mise à jour graphique majeure en 2026

Sony prépare une amélioration substantielle pour sa PlayStation 5 Pro. Mark Cerny, architecte principal de la console, a confirmé à Tom’s Guide qu’une mise à jour de la technologie PSSR arrivera courant 2026, fruit de la collaboration entre Sony et AMD dans le cadre du projet Amethyst. Une seconde version qui confirmerait l'arrivée du PSSR 2.



Cette nouvelle version constitue un remplacement complet du système actuel de super-résolution spectrale PlayStation (PSSR). Contrairement à une simple mise à jour incrémentale, il s’agit d’une refonte majeure basée sur l’algorithme co-développé avec AMD, déjà disponible sur PC sous la forme du FSR 4. Cerny insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une version allégée, mais de la version complète de cet algorithme.



Le délai de développement a surpris Sony elle-même. L’entreprise s’attendait à ce que cette avancée technologique nécessite plusieurs années de recherche. Grâce à la synergie entre les deux géants, l’algorithme a finalement été créé en seulement neuf mois, permettant une implémentation plus rapide que prévu.

Cette mise à jour devrait résoudre plusieurs problèmes rencontrés avec la version initiale de PSSR. Certains jeux ont présenté des artefacts graphiques et du bruit indésirable lors de leur lancement sur PS5 Pro. Le nouveau système promet une qualité d’image améliorée tout en réduisant l’utilisation de la mémoire et le temps de traitement du GPU.



Selon les fuites récentes de Moore’s Law Is Dead, cette technologie porte le nom interne de Multi-Frame Super Resolution 2. Elle représenterait un bond qualitatif comparable au passage du FSR 3 au FSR 4 chez AMD. Les développeurs devront toutefois patcher leurs jeux pour profiter pleinement de cette nouvelle API.



Sony et AMD poursuivent leur collaboration au-delà de cette mise à jour. Mark Cerny travaille déjà sur les technologies qui équiperont les futures consoles PlayStation, avec un horizon de plusieurs années devant lui. Cette approche garantit que les propriétaires de PS5 Pro bénéficieront d’améliorations continues sans nécessiter de nouveau matériel.