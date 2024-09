Les jolies PS5 et PS5 Pro du 30e anniversaire de PlayStation

1 com

La tout première PlayStation, également appelée PS1, est sortie au Japon à la fin de l'année 1994, avant un lancement à l'international en 95. Vous comprenez donc que nous approchons à grands pas du 30e anniversaire de la machine qui a révolutionné les jeux vidéo avec l'avènement de la 3D.



Pour commémorer l'événement, Sony vient de dévoiler les nouveaux designs rétro de la PS5 et de la future PS5 Pro. Elles ressemblent à la PlayStation originale, avec leur couleur grise classique et leur logo d'antan. Les quadragénaires, plus ou moins, auront peut-être du mal à résister à ces skins, ainsi qu'aux nouvelles manettes. Sony a fait quelque chose de similaire en 2014 avec la PS4 pour le 20e anniversaire de la gamme de consoles.

Un design très soigné

Comme vous pouvez le constater, les designers ont brillamment travaillé sur cette édition qui saura faire jouer la carte nostalgique. La nouvelle manette DualSense ne correspond pas tout à fait au design original, mais elle s'intègre parfaitement à l'esthétique générale. Sony a même pensé à un boîtier de connecteur de câble au look rétro, des attaches de câble en forme de PlayStation et un support vertical à thème. Même la boîte semble avoir vécu.

Deux offres groupées sont proposées. L'offre PS5 comprend la version numérique de la console (donc pas de lecteur de disque), une manette DualSense standard, les accessoires susmentionnés et des gadgets supplémentaires comme un autocollant, un poster et, étrangement, un trombone PlayStation.



L'offre PS5 Pro comprend tout ce qui a été mentionné ci-dessus, mais aussi une manette standard et la DualSense Edge, la manette vendue habituellement 200 €. Le pack comprend également une housse rétro pour le lecteur de disque optionnel et le support de charge.



Même l'étrange PlayStation Portal, l'hybride portable, bénéficie d'un rafraîchissement thématique, avec sa nuance grise emblématique. Les fans de Sony peuvent même se procurer des manettes redessinées sans avoir à acheter une console entière.

Date de lancement

Les précommandes débuteront le 26 septembre chez les revendeurs participants et sur le site de Sony. Ces articles seront commercialisés le 21 novembre, soit quelques semaines après le lancement de la PS5 Pro. Comme le constructeur nippon ne produira que 12 300 consoles rétro PS5 Pro, il vaut mieux précommander. Sauf que le prix n'est pas connu. Vu le tarif de la PS5 Pro, on peut imaginer un billet de 1000 €... Soit bien plus que les 449 € d'une PS5 Slim chez Amazon.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.