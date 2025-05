teamLFG : le nouveau studio PlayStation qui veut révolutionner le multijoueur

Sony vient de dévoiler teamLFG, un tout nouveau studio interne dédié aux jeux multijoueurs. Né d’une initiative chez Bungie, ce studio ambitionne de créer des univers coopératifs innovants et centrés sur la communauté.

teamLFG : la qualité avant tout pour le multijoueur made in PlayStation

Sony Interactive Entertainment a annoncé la création de teamLFG, un nouveau studio interne dédié au développement de jeux multijoueurs immersifs. Né d’un projet d’incubation chez Bungie, ce studio vise à créer des expériences de jeu centrées sur la communauté et la coopération.

Une équipe issue de l’élite du jeu vidéo

teamLFG rassemble des vétérans de l’industrie ayant travaillé sur des titres majeurs tels que Destiny, Halo, League of Legends, Fortnite, Roblox et Rec Room, ainsi que de nouveaux talents apportant des perspectives fraîches. Le nom “LFG” signifie “Looking For Group”, reflétant l’objectif du studio de favoriser les liens sociaux et le sentiment d’appartenance au sein de ses jeux.

Un premier projet ambitieux

Le premier jeu de teamLFG sera un jeu d’action en équipe, s’inspirant d’une variété de genres, notamment les jeux de combat, les plateformes, les MOBA, les simulateurs de vie et les jeux de type “grenouille”. Situé dans un univers de science-fantasy mythique et humoristique, le jeu vise à offrir une expérience engageante et accessible, encourageant la maîtrise et le jeu à long terme.

Une approche centrée sur la communauté

teamLFG prévoit d’impliquer activement les joueurs dans le processus de développement, en proposant des phases de test en accès anticipé et en intégrant les retours de la communauté pour affiner l’expérience de jeu. Cette démarche vise à créer des mondes multijoueurs vivants et évolutifs, soutenus par un service en direct réactif aux besoins des joueurs.

Contexte stratégique chez Sony

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de Sony visant à renforcer sa présence dans le domaine des jeux en service continu. Toutefois, cette stratégie a connu des ajustements, notamment après l’échec du lancement de Concord et la fermeture de son développeur, Firewalk Studios. La création de teamLFG représente une tentative de revitaliser cette approche en s’appuyant sur l’expertise de Bungie et en favorisant une culture de développement plus agile et communautaire.

Perspectives d’avenir

Bien que peu d’informations aient été divulguées concernant le calendrier de développement ou les plateformes ciblées, l’annonce de teamLFG suscite l’intérêt des joueurs et des observateurs de l’industrie. Avec une équipe expérimentée et une vision centrée sur la communauté, le studio pourrait bien redéfinir l’expérience multijoueur sur les plateformes PlayStation.