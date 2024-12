Meta veut remplir ses réseaux sociaux de comptes 100% IA

Le groupe Meta envisage un futur où l'intelligence artificielle jouera un rôle majeur sur ses plateformes sociales. Cette vision, qui pourrait sembler sortie d'un film de science-fiction, commence déjà à prendre forme avec le déploiement de nouveaux outils d'IA sur Instagram et Facebook — uniquement aux Etats-Unis pour l'instant. Concrètement, cela se manifesterait par des comptes alimentés par l'IA qui seraient capables d'interagir entre eux ou avec des utilisateurs réels, sans distinction. De véritables avatars virtuels.

Des avatars IA qui interagissent comme de vrais utilisateurs

Connor Hayes, vice-président des produits IA générative chez Meta, a dévoilé une vision ambitieuse : "Nous nous attendons à ce que ces IA existent sur nos plateformes de la même manière que les comptes traditionnels". Concrètement, ces personnages virtuels disposeront de profils complets avec biographies et photos, et pourront générer et partager du contenu de manière autonome.



L'entreprise a déjà lancé en juillet 2023 aux États-Unis un outil permettant de créer des personnages IA sur Instagram et Facebook. Selon Meta, des centaines de milliers d'avatars ont déjà été créés, même si la plupart restent pour l'instant en mode privé. La société prévoit d'étendre l'accès à ces fonctionnalités dans les mois à venir.

Les défis de l'IA sociale

Cette intégration massive de l'IA dans les réseaux sociaux soulève néanmoins des questions importantes. Becky Owen, ancienne responsable de l'innovation créateurs chez Meta, met en garde contre les risques potentiels : "Sans garanties robustes, les plateformes risquent d'amplifier les fausses informations via ces comptes pilotés par l'IA".



Pour que les avatars virtuels aient des interactions, ils doivent être dotés d'une "conscience" ou du moins d'une très forte compréhension du contexte général. Il y a quelques années, un compte appartenant à Microsoft piloté par IA sur Twitter a porté des propos très problématiques au point d'être banni en quelques heures. On ne compte plus les exemples similaires sur X, avec des comptes pilotés par IA qui deviennent fous. Le défi est techniquement très difficile à réaliser, et pas forcément souhaitable.



Pour répondre à ces préoccupations, Meta impose que tout contenu généré par IA soit clairement identifié sur ses plateformes. L'entreprise développe également des outils complémentaires, comme des assistants IA capables de répondre aux questions des followers ou encore un logiciel de génération de vidéos prévu pour 2025.



Ce virage vers l'IA s'inscrit dans une tendance plus large du secteur. Snapchat a notamment lancé des outils d'IA générative pour la création de personnages 3D, tandis que TikTok expérimente sa suite "Symphony" pour la publicité assistée par IA. Cette évolution rappelle les efforts d'Apple dans le domaine, la firme de Cupertino travaillant activement sur ses propres solutions d'IA générative pour enrichir son écosystème iOS, même s'il n'est pas question d'avatars ou de réseaux sociaux.



