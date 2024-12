Quand TikTok raconte n'importe quoi sur le vol de cartes bancaires via AirDrop

La bêtise du jour nous vient de TikTok, où certains créateurs de contenu alertent leur communauté sur le prétendu vol de données bancaires via AirDrop sur l'iPhone. Une information évidemment erronée qui mêle désinformation et absurdité.

Faux faux et encore faux

Des vidéos TikTok récentes prétendent qu’AirDrop permettrait à des individus malveillants de voler les informations de vos cartes de crédit stockées dans votre iPhone, notamment via Apple Wallet. Ces allégations ont suscité l’inquiétude parmi les utilisateurs.

Cependant, ces affirmations sont infondées. AirDrop ne permet pas le transfert non autorisé de données sensibles telles que les informations de carte de crédit. Apple a conçu AirDrop avec des mesures de sécurité pour empêcher de tels accès non autorisés.

Les vidéos en question recommandent de désactiver AirDrop ou d’autres paramètres inexistants, tels que "recherche avec d’autres iPhone". Les créateurs, manifestement mal informés, mentionnent la nouvelle fonctionnalité qui permet de partager une fiche contact en rapprochant deux iPhone. De plus, depuis iOS 17, Apple désactive automatiquement AirDrop après 10 minutes pour les iPhone inconnus, rendant ainsi impossible le partage et donc le "vol" de données. Sans oublier que les données bancaires ne peuvent tout simplement pas être partagées via AirDrop.

Il est important de noter que la diffusion de telles rumeurs sans fondement peut provoquer une panique inutile. Apple met régulièrement à jour ses systèmes pour renforcer la sécurité de ses utilisateurs. Pour assurer votre sécurité, il est recommandé de maintenir votre appareil à jour avec les dernières versions d’iOS et de configurer AirDrop pour recevoir des fichiers uniquement de vos contacts ou de désactiver cette fonctionnalité lorsque vous ne l’utilisez pas.



Les créateurs de contenu concernés ont déjà bénéficié de suffisamment de publicité, donc inutile de republier leurs vidéos ici. Cependant, si vous tenez absolument à les voir, rendez-vous sur le réseau social en question et tapez "AirDrop" dans la barre de recherche.



En conclusion, les allégations selon lesquelles AirDrop permettrait le vol de vos informations de carte de crédit sont totalement fausses. Il est toujours prudent de vérifier la véracité des informations avant de modifier les paramètres de votre appareil ou de partager des rumeurs non vérifiées.