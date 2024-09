Meta interdit sur ses réseaux sociaux RT et d’autres médias russes

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les médias russes font l’objet d’une accusation de propagande pour le Kremlin. Russia Today ou encore Sputnik ne sont plus les bienvenus en France et dans le reste de l’Europe où les médias ont été bloqués sur les DNS des FAI ainsi que sur les bouquets TV. Aujourd’hui, c’est au tour de Meta d’interdire officiellement les comptes venant des principaux médias russes.

Plus d’accès à Facebook, Threads et Instagram pour les médias russes

Meta a pris la décision radicale cette nuit d’interdire l’accès à ses réseaux sociaux aux médias russes, ce qui marque une nouvelle étape dans les tensions entre les grandes plateformes et les acteurs médiatiques soutenus par le Kremlin. Cette interdiction concerne notamment Russia Today (RT), Rossiya Segodnya et d’autres entités affiliées, qui étaient déjà sous le feu des critiques pour leur couverture de la guerre en Ukraine.



Dès le début de l’invasion russe en Ukraine, ces médias ont été accusés de relayer la propagande du Kremlin, ce qui n’a pas échappé aux gouvernements occidentaux (notamment celui d’Emmanuel Macron). Par exemple, Russia Today utilisait systématiquement l’expression « opération militaire spéciale », reprenant le vocabulaire exact de Vladimir Poutine, au lieu de qualifier le conflit de guerre. Cette ligne éditoriale, alignée sur le discours officiel russe, a rapidement soulevé des préoccupations.

L’interdiction définitive de Meta (même si elle arrive tardivement par rapport au début du conflit ukrainien), est motivée par des accusations d’« interférence étrangère » dans la campagne présidentielle américaine. Le ministère de la Justice américain a récemment révélé que deux individus avaient transféré 10 millions de dollars à une société écran au Tennessee pour financer des contenus manipulateurs visant à exploiter les divisions internes des États-Unis. Le procureur général Merrick Garland a dénoncé cette opération comme un « message secret envoyé par le gouvernement russe ».

Une catastrophe pour Russia Today

Avant cette mesure, RT comptait des millions d’abonnés sur les réseaux sociaux de Meta : 7,3 millions sur Facebook, 1 million sur Instagram et 139 000 sur Threads. Grâce à ces plateformes, RT avait acquis une visibilité mondiale, qui maintenant s’effondre. Cette interdiction, en touchant tous les utilisateurs de Meta à travers le monde, pourrait également entraîner une chute du trafic vers le site internet de RT.



En France, depuis 2022, RT et les autres médias russes sont déjà inaccessibles sans VPN. De nombreux journalistes de RT France, dont les activités ont cessé avec l’arrêt de la chaîne, ont depuis réorienté leur carrière, soit vers d’autres médias, soit vers d’autres secteurs.



Cette décision intervient alors que Meta est de plus en plus surveillée à l’approche de l’élection présidentielle américaine, en raison de la gestion des ingérences étrangères sur ses plateformes.



