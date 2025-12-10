NEX Playground : la console de jeu qui s'est plus vendue que la PS5 au Black Friday

Quand une petite console familiale inconnue éclipse la puissante PS5 de Sony sur son propre terrain américain, cela mérite qu'on s'y attarde. La NEX Playground a créé la surprise lors du Black Friday 2025, prouvant qu'un concept simple peut encore bousculer les géants de l'industrie.

Une machine qui défie la logique du marché

Le marché des consoles semble figé depuis des années, avec Sony, Nintendo et Microsoft qui se partagent le gâteau. Pourtant, durant la dernière semaine de novembre aux États-Unis, la NEX Playground s'est glissée à la deuxième place des ventes, captant 14% des parts de marché selon l'analyste Mat Piscatella. Un exploit face à une PS5 qui caracole pourtant en tête avec 47%, mais surtout devant Xbox qui disparaît du podium.

Cette console cubique et colorée mise tout sur la détection de mouvements. Pas de manette complexe, pas de configuration interminable : branchez le câble HDMI, allumez et jouez. Un principe que ne renierait pas Apple avec son obsession pour l'expérience utilisateur instantanée. La NEX capture 18 points du corps grâce à sa caméra intégrée, permettant à quatre joueurs de s'affronter simultanément sur des titres comme Fruit Ninja, Bluey ou Peppa Pig. L'esprit Kinect ressuscité, mais en mieux pensé.

L'équation gagnante : prix cassé et modèle d'abonnement

À 250 dollars, la NEX Playground coûte moitié moins cher sur le site officiel qu'une PS5 ou qu'une Xbox Series X. Dans un contexte économique tendu, cet argument pèse lourd pour les familles. Le catalogue de jeux fonctionne sur abonnement (89 dollars annuels), un modèle qui rappelle Apple Arcade et qui garantit un flux régulier de nouveautés sans dépenser 70 euros par titre.

Cette approche familiale et accessible explique son succès temporaire. Car attention, il s'agit d'un phénomène localisé : en Europe, la PS5 et la Switch 2 écrasent toujours la concurrence. La NEX Playground reste cantonnée au marché américain et profite surtout de la période des fêtes. Mais son existence prouve qu'il reste de la place pour des acteurs alternatifs, même face aux mastodontes du secteur.