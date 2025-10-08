PS Plus : les jeux gratuits d'octobre dont Alan Wake 2, Goat Simulator 3 et Cocoon

Comme chaque mois, voici les nouveaux jeux gratuits du "PS+", cette fois pour octobre 2025. Après Stardew Valley en septembre, Sony propose trois HITs d'un coup, Alan Wake II, Goat Simulator 3 et Cocoon.



Ainsi, les utilisateurs ayant une console de Sony vont pouvoir ajouter tous ces jeux à leur bibliothèque sans dépenser un euro.

Tous les abonnés au "PS+", quel que soit leur niveau (standard, extra ou premium), peuvent obtenir gratuitement les titres offerts chaque mois, à condition d'avoir suffisamment d'espace sur le disque dur de leur PlayStation. Si l'espace manque, il est possible de les ajouter à votre bibliothèque et de les télécharger ultérieurement. Ces jeux restent accessibles tant que vous êtes membre. En revanche, les titres des mois précédents ne peuvent plus être récupérés si vous ne les avez pas ajoutés à temps.

Les jeux gratuits sur PlayStation en octobre 2025

Voici les trois jeux qui sont offerts depuis le 7 octobre 2025 jusqu'au 3 novembre à tous les abonnés :

Alan Wake 2 (PS5)

Goat Simulator 3 (PS4, PS5)

Cocoon (PS4, PS5)

Alan Wake 2 | PS5



Une enquête criminelle dans une petite ville tourne au cauchemar surnaturel. Le studio de Control propose un survival horror psychologique où vous incarnez Alan Wake et Saga Anderson, évoluant dans deux réalités distinctes. Explorez les forêts du Nord-Ouest pacifique avec Anderson et survivez à l’Antre noir avec Wake. La lumière est votre arme et refuge contre les ténèbres. Affrontez des ennemis redoutables avec des ressources limitées dans des combats intenses.



Un HIT en puissance !

Goat Simulator 3 | PS4, PS5

Retrouvez Pilgor dans Goat Simulator 3, un jeu sandbox déjanté qui est à la chèvre ce que GTA est aux voleurs de voitures. Parcourez un vaste monde ouvert, seul ou avec trois amis en local ou en ligne. Causez le chaos en équipe ou défiez-vous dans des mini-jeux. Léchez, encornez et détruisez tout sur votre passage dans cette aventure caprine délirante !

Cocoon | PS4, PS5

Créé par Jeppe Carlsen (Limbo, Inside), Cocoon est un jeu d’aventure et de réflexion où chaque monde est contenu dans un orbe porté sur votre dos. Sautez entre les mondes, manipulez-les et résolvez des énigmes complexes. Interagissez avec des environnements extraterrestres, découvrez des biomes variés et débloquez des capacités uniques pour révéler chemins cachés et activer mécanismes.



C'est quoi le PS + ?

L'abonnement "PlayStation+" est disponible depuis des années pour les utilisateurs de PS4 et PS5 (et de la récente PS5 Pro). Avec ses trois niveaux d'abonnement, les membres peuvent profiter de jeux gratuits chaque mois, accéder à une vaste bibliothèque de jeux PlayStation, et découvrir une sélection de jeux rétro allant de la PS1 à la PS3. En outre, le service permet de jouer en streaming sur des écrans externes tels que l'iPad, le Mac ou la TV.

Quelles sont les 3 paliers du PS + ?



Le PlayStation Plus (nouvelle formule) se divise en trois abonnements : Essential (8,99€/mois), Extra (13,99€/mois) et Premium (16,99€/mois), avec une augmentation des tarifs à venir. Essential conserve les avantages de l’ancien PS Plus : jeu en ligne, sauvegarde cloud, 3 à 4 jeux gratuits mensuels et réductions exclusives sur le PlayStation Store. Extra ajoute un catalogue de plus de 400 jeux PS4 et PS5. Premium inclut en plus des jeux classiques (PS1, PS2, PS3, PSP), le streaming pour certains titres et des démos exclusives de grands jeux.