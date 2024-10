La PS5 Pro est en précommande chez Amazon et Fnac

Sony a officiellement annoncé la PS5 Pro le mois dernier, une version améliorée de la PlayStation 5, pour une sortie prévue au 7 novembre 2024. Après deux semaines de précommandes exclusives sur le site de Sony, voici que certains revendeurs proposent la console dernière génération, dont Amazon et Fnac. L'occasion de réserver la bête à 800 €.

Une machine pour les hardcore gamers !

La PS5 Pro offre des performances nettement supérieures grâce à un GPU 67 % plus puissant et une mémoire 28 % plus rapide, promettant une expérience en 4K fluide avec des temps de chargement réduits. L'une des principales nouveautés est l'amélioration du ray-tracing, offrant des effets de lumière plus réalistes, ainsi que l'introduction du PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), une technologie d'intelligence artificielle qui améliore la clarté d'image en augmentant la résolution grâce à l'IA. De quoi jouer en 4K à 120 fps dans la plupart des cas.

Plusieurs jeux, comme Gran Turismo 7, The Last of Us Part 2 Remastered, Ratchet and Clank: Rift Apart et Horizon Forbidden West, bénéficieront de ces améliorations, tandis que des patchs pour des titres tiers comme Alan Wake 2 et Final Fantasy 7 Rebirth seront disponibles. Un label "PS5 Pro Enhanced" identifiera les jeux optimisés pour la console.

La PS5 Pro comprend aussi un outil d'optimisation pour améliorer la performance des jeux PS4 rétrocompatibles et des titres PS5 non optimisés pour la Pro. Elle supporte également le Wi-Fi 7, la fréquence de rafraîchissement variable et les résolutions 8K.

Disponible en deux versions, la PS5 Pro coûtera 799,99 € pour la version digitale et 919,99 € avec un lecteur de disque amovible (vendu séparément à 120 €). Pour compenser son prix élevé, Sony, qui a maintenu la taille de la console proche de la PS5 d'origine, a augmenté le stockage à 2 To. Pas sûr que cela suffise à convaincre certains joueurs. Mais il s'agit bien d'une console de nouvelle génération avec des capacités largement améliorées.

Acheter la PS5 Pro

Pour acheter la PS5 Pro, voici les deux liens officiels à 799 euros :

