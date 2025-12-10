Virtual Boy : la console la plus controversée de Nintendo arrive en France

Jamais commercialisé en France lors de sa sortie catastrophique en 1995, le Virtual Boy fait enfin son apparition sur notre territoire. Nintendo ressuscite sa console maudite sous forme d’accessoire pour Switch et Switch 2, disponible en précommande à partir de 79,99 euros.

Le Virtual Boy débarque en France pour la première fois, 30 ans après son échec retentissant

C’est une première historique : le Virtual Boy, la console la plus maudite de Nintendo, arrive enfin en France. Disponible en précommande dès maintenant au prix de 79,99 euros, cet accessoire permettra de jouer aux jeux Virtual Boy sur Switch et Switch 2 à partir du 17 février 2026.



La grande surprise du dernier Nintendo Direct n’était pas attendue. Nintendo a décidé de ressusciter sa console la plus controversée, le Virtual Boy, sortie en 1995 et rapidement retirée du marché après un échec commercial cuisant. Pour la première fois de son histoire, cette console légendaire sera accessible aux joueurs français.



Pour accéder aux 14 jeux du catalogue Virtual Boy - Nintendo Classics, il faudra obligatoirement posséder l’accessoire dédié. Nintendo propose deux versions : le modèle classique à 79,99 euros, réplique fidèle de la console originale, et un modèle en carton à 19,99 euros, inspiré du Nintendo Labo VR. Les deux permettent d’insérer sa Switch ou Switch 2 pour profiter de la fameuse 3D stéréoscopique rouge et noir.

Important à noter : seuls les abonnés Nintendo Switch Online peuvent précommander ces accessoires sur le My Nintendo Store. Et pour jouer aux jeux, un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel sera indispensable.



Au lancement le 17 février 2026, 14 titres seront disponibles dont Mario’s Tennis, Wario Land, Teleroboxer et Galactic Pinball. D’autres jeux suivront progressivement, exactement comme pour les catalogues NES, SNES et N64. Ces classiques n’ont jamais été commercialisés en France lors de la sortie originale du Virtual Boy, ce qui rend cette initiative encore plus exceptionnelle pour les joueurs français.



Le Virtual Boy reste un objet controversé dans l’histoire de Nintendo. Connu pour provoquer maux de tête et fatigue oculaire avec son affichage 3D agressif, il a connu l’un des plus gros échecs commerciaux du constructeur japonais. Nintendo recommande d’ailleurs son utilisation uniquement à partir de 7 ans, avec supervision parentale. Malgré tout, cette résurrection représente une opportunité unique pour les collectionneurs et les curieux de découvrir un pan méconnu de l’histoire vidéoludique.