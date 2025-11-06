Rockstar Games vient de confirmer le report de Grand Theft Auto VI, repoussant sa sortie de plusieurs mois par rapport à la date initialement annoncée. Une décision qui fait écho aux nombreuses rumeurs circulant ces dernières semaines, mais qui vise à garantir le niveau de qualité attendu par les joueurs du monde entier.

GTA VI officiellement repoussé au 19 novembre 2026

Rockstar Games a confirmé aujourd’hui ce que beaucoup craignaient depuis plusieurs semaines: Grand Theft Auto VI ne sortira pas en mai 2026 comme initialement annoncé, mais le 19 novembre 2026. L’éditeur a partagé l’information directement sur ses réseaux sociaux, expliquant que ce délai supplémentaire permettra d’apporter le niveau de finition et de qualité attendu pour un jeu de cette ampleur.

Ce report ne tombe pas vraiment comme une surprise. Depuis plusieurs mois, de nombreuses sources proches de l’industrie évoquaient des difficultés internes et un calendrier de développement trop ambitieux. Plusieurs développeurs ayant travaillé ou collaboré avec Rockstar affirmaient que le studio avait besoin de plus de temps, notamment pour finaliser certains systèmes de jeu et garantir une stabilité technique exemplaire. Compte tenu de l’immense attente autour de GTA VI, la moindre imperfection pourrait être scrutée et largement commentée.

Rockstar reconnaît que l’attente est longue, d’autant plus que GTA V est sorti il y a maintenant plus de dix ans. Mais le studio rappelle également son historique : les jeux de la licence sont toujours conçus avec une ambition hors norme, et prennent le temps nécessaire pour offrir une expérience durable. L’objectif est clair : éviter toute sortie précipitée pouvant entraîner des bugs, des retards de correctifs ou une réception mitigée au lancement.

Pour les joueurs, la déception est donc réelle, mais tempérée par une communication transparente et un message assumé. Il vaut mieux un jeu retardé et solide qu’un jeu lancé trop tôt. À présent, les regards se tournent vers les prochains mois, où l’on peut s’attendre à de nouvelles communications, des bandes-annonces supplémentaires et, espérons-le, des détails concrets sur le gameplay et l’univers de ce nouvel opus qui s’annonce gigantesque.