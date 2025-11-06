GTA VI officiellement repoussé au 19 novembre 2026

gta 6 iconRockstar Games vient de confirmer le report de Grand Theft Auto VI, repoussant sa sortie de plusieurs mois par rapport à la date initialement annoncée. Une décision qui fait écho aux nombreuses rumeurs circulant ces dernières semaines, mais qui vise à garantir le niveau de qualité attendu par les joueurs du monde entier.

GTA VI officiellement repoussé au 19 novembre 2026

Rockstar Games a confirmé aujourd’hui ce que beaucoup craignaient depuis plusieurs semaines: Grand Theft Auto VI ne sortira pas en mai 2026 comme initialement annoncé, mais le 19 novembre 2026. L’éditeur a partagé l’information directement sur ses réseaux sociaux, expliquant que ce délai supplémentaire permettra d’apporter le niveau de finition et de qualité attendu pour un jeu de cette ampleur.

Ce report ne tombe pas vraiment comme une surprise. Depuis plusieurs mois, de nombreuses sources proches de l’industrie évoquaient des difficultés internes et un calendrier de développement trop ambitieux. Plusieurs développeurs ayant travaillé ou collaboré avec Rockstar affirmaient que le studio avait besoin de plus de temps, notamment pour finaliser certains systèmes de jeu et garantir une stabilité technique exemplaire. Compte tenu de l’immense attente autour de GTA VI, la moindre imperfection pourrait être scrutée et largement commentée.

gta 6 affiche.jpeg

Rockstar reconnaît que l’attente est longue, d’autant plus que GTA V est sorti il y a maintenant plus de dix ans. Mais le studio rappelle également son historique : les jeux de la licence sont toujours conçus avec une ambition hors norme, et prennent le temps nécessaire pour offrir une expérience durable. L’objectif est clair : éviter toute sortie précipitée pouvant entraîner des bugs, des retards de correctifs ou une réception mitigée au lancement.

Pour les joueurs, la déception est donc réelle, mais tempérée par une communication transparente et un message assumé. Il vaut mieux un jeu retardé et solide qu’un jeu lancé trop tôt. À présent, les regards se tournent vers les prochains mois, où l’on peut s’attendre à de nouvelles communications, des bandes-annonces supplémentaires et, espérons-le, des détails concrets sur le gameplay et l’univers de ce nouvel opus qui s’annonce gigantesque.

6 réactions

Stevenmtl - iPhone

Ça me soûl aussi ce report, même si j’y joue pas. Les autres acteurs sont actuellement en train de retenir leur souffle et ne veulent rien sortir en même temps que ce maudit jeu. Ça a un impact sur les fans mais aussi sur les non fans. Moi perso suis impatient qu’il sorte et qu’on soit genre au moins 3 mois après la sortie qu’on puisse rêver d’autre chose.

07/11/2025 à 04h12

Lnzggg - iPhone premium

@GuiJacq

Exactement 👍🏾

07/11/2025 à 00h09

David Tennant - iPad premium

Si ça peut éviter le désastre de la Definitive Edition c’est préférable

06/11/2025 à 22h55

GuiJacq - iPhone premium

C’est un jeu qui va avoir une durée de vie de plus de 10-15 ans, c’est normal qu’ils fassent leur maximum pour éviter des problèmes à la Cyberpunk 2077. Ça donne également 1 an de plus pour que les clients puissent acheter le matos qui arrivera à le faire tourner 😅

06/11/2025 à 22h52

Anonymes - iPhone premium

S’il sort un jour il a pas intérêt à avoir le moindre bug…

06/11/2025 à 22h41

Maybeme - iPhone premium

Le développement du jeu est aussi bien gérer que la France on dirait

06/11/2025 à 22h40

