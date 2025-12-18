La chaîne officielle de la Ligue 1 franchit une nouvelle étape importante. Ligue 1+ vient de confirmer la disponibilité de son application sur PlayStation 5, un support majeur sur lequel elle n’était jusqu’ici pas encore présente. Une annonce attendue par de nombreux abonnés, qui peuvent désormais accéder aux matchs directement depuis leur console.

L'application Ligue 1+ est maintenant disponible sur PlayStation 5

Avec l’arrivée de l’application Ligue 1+ sur PlayStation 5, la plateforme poursuit son déploiement sur les principaux écrans du quotidien. Après les Smart TV, les smartphones et les navigateurs web, la console de Sony devient un nouveau point d’accès stratégique. Ce lancement permet aux utilisateurs de profiter des rencontres dans des conditions optimales, avec une interface pensée pour le grand écran et une navigation adaptée à la manette. Pour beaucoup, la PS5 représente un véritable centre multimédia, ce qui rend cette arrivée particulièrement logique.

Cette annonce s’accompagne également d’une confirmation majeure concernant les droits de diffusion. La chaîne a officialisé qu’elle récupérera le match actuellement diffusé par beIN Sports dès la saison prochaine. Un changement important dans le paysage audiovisuel du football français. Dès la saison 2026-2027, l’intégralité des matchs de Ligue 1 sera ainsi regroupée sur une seule et même plateforme. Une centralisation qui simplifiera l’accès au championnat pour les supporters, sans multiplication des abonnements.

Cependant, cette évolution ne se fait pas sans contrepartie pour les abonnés. Ligue 1+ a confirmé une augmentation de son tarif mensuel. L’abonnement passera de 15 € à 20 € par mois. Un positionnement tarifaire qui suscite déjà des réactions mitigées. À ce niveau de prix, de nombreux consommateurs se montrent désormais réfractaires, d’autant plus lorsqu’il s’agit uniquement du championnat de France.

Cette hausse replace Ligue 1+ dans une zone de concurrence directe avec d’autres offres sportives plus larges. Si la promesse d’une Ligue 1 entièrement accessible sur une seule plateforme est séduisante, la question du rapport contenu-prix reste centrale. L’avenir dira si les supporters seront prêts à suivre cette nouvelle stratégie tarifaire.

L’application Ligue 1+ est désormais disponible sur PlayStation 5 ! RDV sur votre console pour en profiter 😉#PS5 @PlayStationFR pic.twitter.com/tq3g1Zbz1m — L1+ (@ligue1plus) December 17, 2025

