La PlayStation 6 sera une console "100% dématérialisée"

Selon le site Insider Gaming, la PS6 serait la toute première console de Sony à être pensée dès son lancement comme une machine 100 % dématérialisée, sans lecteur de disque intégré. Une décision qui reflète l’évolution du marché, où la majorité des joueurs achètent désormais leurs jeux en numérique, et qui pourrait marquer la première étape vers la disparition définitive des jeux physiques.

PlayStation 6 : la première console PlayStation 100 % dématérialisée dès sa sortie ?

Selon les informations exclusives d'Insider Gaming, généralement très fiable lorsqu’il s’agit de fuites concernant la marque PlayStation, la PS6 marquera une grande première dans l’histoire de Sony : elle serait vendue dès son lancement comme une console 100 % dématérialisée, sans lecteur de disque intégré. C’est un tournant majeur pour l’industrie, car jusqu’ici, aucune PlayStation n’avait été pensée dès sa sortie autour du tout numérique. La PS5 Pro a bien introduit un lecteur amovible à son lancement, mais elle est arrivée en cours de génération, alors que la PS5 classique proposait toujours une version avec lecteur intégré.

Cette décision reflète l’évolution du marché du jeu vidéo. Aujourd’hui, l’immense majorité des joueurs, toutes plateformes confondues, achètent leurs jeux en version dématérialisée. Sur PlayStation, Xbox, PC et même Nintendo Switch, les ventes numériques représentent désormais la grande majorité des revenus. Cette tendance s’explique par la praticité du digital : téléchargement immédiat à la sortie d’un jeu, absence de disques à changer, et offres promotionnelles plus régulières sur les boutiques en ligne (l'impossibilité de revendre ses jeux dématérialisés étant toujours un énorme problème en revanche). Pour Sony, il est donc logique de franchir ce cap avec la PS6, qui symbolisera l’avancée vers un futur où les consoles seront entièrement dématérialisées.

Toutefois, Sony n’abandonnera pas complètement le support physique. Comme pour la PS5 Pro, un lecteur de disque amovible sera disponible séparément dès le lancement. Les joueurs qui souhaitent continuer à acheter des jeux en version boîte ou profiter de leurs anciens disques pourront l’acquérir et le connecter facilement à la console. Cette approche modulaire permettra à Sony de réduire les coûts de fabrication et de transport, tout en laissant une option aux collectionneurs et aux joueurs attachés au format physique.

Encore faut-il que ces lecteurs soient disponibles en quantité suffisante sur le marché. Avec la PS5 Pro, de nombreux joueurs avaient eu du mal à s’en procurer, Sony semblant ne pas avoir fait tout son possible pour maintenir un stock régulier. Si tel est le cas, il ne fait presque aucun doute que la future PlayStation 7 sera totalement dématérialisée (plus d'option de lecteur de disque amovible), marquant la fin définitive des jeux physiques et l’impossibilité de lancer des disques sur les consoles de prochaine génération.