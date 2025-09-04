La France veut déréférencer Shein et Temu en urgence

temu achats et mode en ligne icone app ipa iphone ipadLe gouvernement français monte au créneau contre les plateformes chinoises à bas coût. Véronique Louwagie, ministre déléguée au Commerce, vient d'adresser une lettre officielle au commissaire européen à la Justice Michael McGrath pour réclamer un nouveau pouvoir de déréférencement rapide. L'objectif ? Permettre à la Commission européenne de faire disparaître Shein, Temu et consorts des moteurs de recherche européens sans passer par les longues procédures actuelle

Une procédure accélérée pour contourner la bureaucratie européenne

Actuellement, Bruxelles dispose déjà d'outils pour sanctionner les plateformes non conformes, notamment via le Digital Services Act (DSA). Mais ces mécanismes s'avèrent particulièrement lourds : enquêtes approfondies, droits de réponse, consultations d'autorités nationales... Un processus qui peut s'étaler sur plusieurs années avant qu'une sanction définitive ne soit prononcée.

La proposition française vise à créer une voie express en élargissant la notion de "risques systémiques" pour y inclure les violations répétées des règles européennes. Cette redéfinition permettrait à la Commission de déréférencer directement les contrevenants, les rendant invisibles sur Google et autres moteurs de recherche.

L'inspiration vient d'un précédent français : en 2021, la plateforme américaine Wish avait été déréférencée après qu'une enquête de la Répression des fraudes ait révélé la vente de produits dangereux. Contrairement à Shein et Temu qui collaborent (un peu) avec les autorités, Wish ignorait totalement les demandes administratives françaises.

chine tiktok shein temu serveurs

L'écosystème Apple face à la déferlante chinoise

Cette bataille réglementaire dépasse largement le seul secteur du commerce en ligne. L'App Store d'Apple, par exemple, héberge les applications de ces géants chinois qui drainent des millions d'utilisateurs européens. Selon le dernier baromètre de la Fevad, Temu compte 22,5 millions de visiteurs mensuels en France et figure au troisième rang des sites les plus fréquentés. De plus, Temu est Shein sont constamment en tête des apps de shopping les plus téléchargées sur l'App Store.

Cette popularité s'explique en partie par l'optimisation de ces plateformes pour le mobile. Contrairement à Wish qui dépendait massivement du référencement Google, Shein et Temu misent sur leurs applications natives, téléchargées directement depuis l'App Store ou Google Play. Une stratégie qui complique d'autant plus leur éventuel déréférencement.

Du côté d'Apple, cette situation pose des questions sur la responsabilité des plateformes de téléchargement. L'entreprise de Cupertino applique certes ses propres règles de modération, mais reste-t-elle suffisamment vigilante face à des applications commercialisant potentiellement des produits non conformes aux normes européennes ?

temu app site

Un combat européen aux enjeux économiques majeurs

Au-delà des aspects techniques, cette offensive française révèle les tensions géopolitiques croissantes autour du commerce numérique. Véronique Louwagie évoque sans détour "la pression sur l'emploi en Europe" et "l'impact carbone lié au transport aérien" de ces plateformes asiatiques.

Les chiffres donnent le vertige : Shein a réalisé près de 35 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024, tout en étant sanctionné à hauteur de 40 millions d'euros par la France pour pratiques commerciales trompeuses. Une amende qui représente à peine 0,1% de son chiffre d'affaires annuel.

L'Union européenne étudie également la fin de l'exemption de droits de douane sur les petits colis, suivant l'exemple américain. Cette mesure, si elle se concrétise d'ici 2028, pourrait rééquilibrer la concurrence en faveur des acteurs européens.

Reste à voir si cette demande française aboutira avant l'éventuelle censure du gouvernement le 8 septembre. Car au-delà des déclarations d'intention, la réalité du terrain montre que ces plateformes chinoises continuent de prospérer, occupant désormais durablement le paysage commercial européen.

11 réactions

katsuhiro - iPhone

@PseudoIndispo
Bah bien sûr si t’achètes des bibelots….😏

04/09/2025 à 10h43

Rtt13 - iPhone

@Zywaq
Tu parles de ta famille ? Ah non français ! dsl j’ai mal lu …

04/09/2025 à 10h27

OzVirtu - iPhone premium

Made in France, laissez-moi rire, les matières premières, viennent généralement de Chine ou de Taïwan, qui a vendu le savoir-faire Francais, les mêmes aujourd’hui qui se plaignent de l’émergence chinoise.

Que l’état français aillent se faire cuire le uc, et moi je continuerai à acheter sur les sites asiatiques.

04/09/2025 à 09h50

Pakos210 - iPhone premium

@PseudoIndispo

Je rajoute que la plupart des produits sur Amazon sont vendus à l’identique sur AliExpress beaucoup moins chères.

04/09/2025 à 09h42

M-A-T-T_D - iPhone

Merci de me rappeler que Wish existe aussi

04/09/2025 à 08h54

OLAbrutix - iPhone

Ils veulent les supprimer pour nous les faire payer plus cher en France.
Pratiquement tout est fabriqué chez les Chinois. Donc il faut arrêter le faux semblant.

04/09/2025 à 08h41

PseudoIndispo - iPhone

@katsuhiro
De la qualité ici ?
Quand on reçoit des colis de marques françaises qui se fournissent auprès de fournisseurs chinois..
quand on achète des petits bibelots à 1€ sur Ali alors qu’en France ça coûte 8€ pour la même chose .. le choix est vite fait
Et non ce n’est pas être cassos

04/09/2025 à 08h25

Zywaq - iPhone

Coup dur pour les cassos français

04/09/2025 à 07h53

Maxomini - iPhone

Ils sont bien moins regardant sur la qualité des cochonneries agricole du mercosur ou sur les oeufs et poulets ukrainiens et autres libre-échange à travers le monde.

04/09/2025 à 07h03

katsuhiro - iPhone

@SESEGuettax630
Bah deja y’a des entreprises de textile françaises qui galèrent de fou parce que les gens préfèrent acheter de la merde pas chère en Chine plutôt que de la qualité ici … et des gens qui galèrent de fou parce qu’ils dépensent trop pour des trucs qui leur servent à rien mais sur shein ou temu comme c’est pas cher ils y vont sans faire gaffe.
Donc bon…

04/09/2025 à 06h32

SESEGuettax630 - iPhone

Sa derange beaucoup la france didonc cela..
Qu’il s’occupe deja de sa propre population qui est en galere de fou deja

04/09/2025 à 06h20

Donnez votre avis
Cliquez pour commenter
Vous aimerez peut-être

Suivez-nous avec notre app iSoft
Articles populaires
Les derniers articles