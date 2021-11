La plateforme américaine Wish se fait déréférencer en France

Tout le monde ne connaît pas le site Wish.com, mais à la fin de la journée, ce ne sera plus le cas. Avec un siège social basé à San Francisco, le concurrent d'Amazon et autre AliExpress, s'est spécialisé dans la ventes de produits bas de gamme provenant principalement de Chine. Pire, il y a de nombreuses arnaques avec des produits livrés parfois non conformes aux photos, ainsi que des délais de livraison plus que longuets. Et la France tape du poing sur la table.

Le site Wish n'a plus le droit d'être mis en avant en France

Ces désagréments mis de côté, le plus gros problème de Wish reste qu'un grand nombre des produits affichés ne respectent pas les normes de sécurité en vigueur en Europe. On trouve ainsi des substances illicites comme du "bisphénol A" cancérigène sur des jouets ou encore des appareils électriques loins des normes CE.

Mais finalement, ce qui a porté le coup fatal à Wish ce sont les fausses promotions. La Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a été mise au courant des pratiques de Wish qui s'amuse à gonfler les prix avant d'appliquer des réductions.



Dans un rapport publié en ce mercredi 24 novembre, les spécialistes français de la fraude ont acheté et analysé 140 produits vendus par Wish. Résultats, 9 appareils sur 10 achetés par l’autorité se sont avérés dangereux, c'est aussi le pour 6 bijoux sur 10 ou encore près de 1 jouet sur 2. La DGCCRF avait signalé les produits en question à Wish qui avait assuré leur suppression, pourtant, on pouvait encore les acheter.



Après plusieurs injonctions faites à la plateforme restées sans réponse ou sans réaction proportionnée, la répression des fraudes et le gouvernement ont décidé d'apporter une approche graduelle. La première chose est le déréférencement de Google et des autres moteurs de recherche. Ensuite, le site sera complètement bloqué dans le pays. C'est Bruno Le Maire qui a partagé l'information ce matin qui rappelait que « le numérique n’est pas au-dessus des Lois ».

Pour protéger les consommateurs des produits dangereux vendus sur Wish, nous avons demandé le déréférencement de son site internet et de son application mobile.

