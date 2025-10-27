Après Temu et Shein, JD.com lance Joybuy pour conquérir la France

L'arrivée de JD.com en France marque une nouvelle étape dans l'offensive des géants chinois du e-commerce sur le marché hexagonal. Après Temu, Shein et AliExpress, c'est au tour de ce mastodonte du commerce en ligne de tenter sa chance avec Joybuy, sa plateforme encore en version bêta. Cette multiplication des acteurs chinois à bas prix transforme profondément les habitudes de consommation en France et partout en Europe.

Une stratégie d'expansion agressive sur le marché français

JD.com déploie sa plateforme Joybuy avec une approche qui diffère de ses concurrents chinois. Déjà présente au Royaume-Uni, cette marketplace propose un catalogue diversifié allant de l'électroménager aux produits de beauté, en passant par l'épicerie. Contrairement à Temu ou Shein qui misent principalement sur l'ultra bas prix, JD.com affiche des tarifs plus variés et semble cibler directement Amazon plutôt que les pure players discount.

Cette arrivée s'inscrit dans un contexte particulièrement tendu pour le commerce français. L'accord controversé entre La Poste et Temu pour la distribution des colis a provoqué l'indignation des commerçants locaux, tandis que l'ouverture annoncée d'une boutique physique Shein au BHV a déclenché une véritable polémique. Face à cette concurrence féroce, même Amazon a réagi en lançant Amazon Haul il y a quelques semaines, une section dédiée aux produits à petits prix expédiés depuis la Chine.

Des implications stratégiques au-delà du simple commerce en ligne

L'offensive de JD.com prend une dimension supplémentaire avec son intérêt pour Fnac Darty. Le géant chinois a lancé une offre de rachat sur l'allemand Ceconomy, deuxième actionnaire du distributeur français avec 22% du capital. Cette opération, actuellement scrutée par Bercy, pourrait permettre à JD.com de contrôler indirectement une part significative du marché français de l'électronique grand public, secteur particulièrement stratégique pour Apple et ses revendeurs agréés.

Cette double stratégie — marketplace en ligne et prise de participation dans la distribution physique — témoigne d'une approche plus sophistiquée que celle de Temu ou Shein. Pour les consommateurs français habitués à acheter leurs produits Apple et accessoires chez des distributeurs traditionnels, l'arrivée de ces nouveaux acteurs pourrait bouleverser les circuits d'achat établis. Les commerçants français, qui critiquent déjà vivement ces plateformes chinoises pour leur concurrence déloyale présumée, voient désormais se profiler une menace encore plus structurante pour leur activité.

