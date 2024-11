Amazon Haul : le géant américain lance son alternative à Temu et Shein

Dans un contexte de forte concurrence avec les géants chinois du e-commerce, Amazon lance sa nouvelle plateforme "Haul" dédiée aux produits à très bas prix. Cette initiative marque un tournant stratégique pour le géant américain qui cherche désormais à contrer officiellement l'ascension fulgurante de Temu et Shein.

Une nouvelle stratégie discount assumée

Amazon Haul propose des articles à moins de 20 dollars, avec une majorité de produits sous la barre des 10 dollars. La plateforme couvre un large éventail de catégories : mode, décoration, lifestyle et électronique. Pour maintenir ces prix ultra-compétitifs, Amazon adopte le même modèle que ses concurrents chinois avec des délais de livraison allongés d'une à deux semaines.



Le service propose des avantages attractifs comme la livraison gratuite dès 25 dollars d'achat (3,99 dollars en dessous), et des remises supplémentaires de 5% pour les commandes dépassant 50 dollars, ou 10% au-delà de 75 dollars. En revanche, il ne semble pas y avoir de rabais particulier pour les abonnés Prime. Une stratégie qui encourage clairement les achats groupés, à l'image de ce que propose déjà Temu.

Une réponse aux inquiétudes des consommateurs



Contrairement à ses concurrents qui font l'objet d'enquêtes en Europe et aux États-Unis concernant la vente de contrefaçons et de produits non conformes, Amazon met en avant sa politique de contrôle qualité. Dharmesh Mehta, vice-président des services aux vendeurs partenaires, assure que "tous les produits sont contrôlés pour garantir leur sécurité, leur authenticité et leur conformité aux réglementations en vigueur".



La plateforme bénéficie également de la garantie A-to-z d'Amazon, qui protège les consommateurs en cas de problème, avec notamment la possibilité de retours gratuits sous 15 jours pour les articles de plus de 3 dollars. Une façon de se différencier de Temu et Shein, souvent critiqués pour leur service après-vente défaillant. Il est clair qu'Amazon cherche à surfer son son image de marque et son orientation historiquement tournée vers le client pour se démarquer de la concurrence chinoise.



Pour l'instant disponible uniquement aux États-Unis via l'application mobile et le site web d'Amazon, ce nouveau service pourrait rapidement s'étendre à d'autres marchés, dont l'Europe, si le succès est au rendez-vous — et c'est sa vocation. Achèteriez-vous votre coque d'iPhone 16 sur Amazon Haul ?



