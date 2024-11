PS5 Pro : un premier constat mitigé

Les médias viennent de publier un premier avis sur la nouvelle console de Sony. Les différences entre la PS5 Pro et la PS5 sont si infimes que la déception prédomine sur le web. C'est l'occasion de faire le point et de rappeler l'objectif de cette console de milieu de génération.

PS5 Pro : une attente trop forte

La PS5 Pro sort officiellement ce jeudi 7 novembre 2024. La presse spécialisée l'a reçue en avance et a même eu le droit de publier un premier avis général 24 heures avant. Voici donc un premier récapitulatif sur la PS5 Pro et comme prévu, elle n'est pas faite pour tout le monde.

Les caractéristiques de la PS5 Pro

16,7 téraflops (GPU 62 % plus puissant que la PS5)

2 Go de RAM en plus

PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) : technologie d'uspcaling artificielle qui améliore la qualité d'image des jeux en temps réel. Un équivalent du DLSS de Nvidia.

Ray tracing boosté

2 To de stockage

Une déception générale

62 % de puissance en plus, 2 Go de RAM supplémentaires et une technologie d'uspacling inédite sur console. Malgré ces trois caractéristiques, la PS5 Pro est loin de faire l'unanimité pour le moment. Si certains reconnaissent une qualité supérieure sur quelques détails à l'image, d'autres indiquent clairement qu'il faut "coller ses yeux à l'écran" pour apercevoir les changements.



Une phrase qui peut sembler exagérée et à la fois tellement parlante. Oui, la PS5 Pro offre une qualité d'image supérieure à celle de la PS5. Le souci, c'est le nombre de paramètres à prendre en compte pour apercevoir cette différence. En plus de la PS5 Pro à 800 € (sans lecteur de disque), il est impératif de posséder un écran OLED 4K de minimum 55 pouces avec toutes les options liées au gaming. VRR, ALLM, HDMI 2.1 (120 Hz) etc. Sans oublier de jouer assez proche de la TV et si possible dans une pièce sombre.



La majorité des testeurs assurent que dans des conditions normales, c'est-à-dire à 2-3 mètres de son écran de 55 pouces ou plus, il devient difficile pour ne pas dire impossible de détecter une différence concrète avec la version PS5 sur la grande majorité des jeux PS5 Pro Enhanced (optimisés pour la PS5 Pro).

À qui s'adresse la PS5 Pro ?

La PS5 Pro s'adresse clairement aux technophiles les plus chevronnés. Les joueurs qui, premièrement ont les moyens financiers et deuxièmement, veulent absolument la console actuelle la plus puissante du marché. Un joueur qui possède déjà une PS5 et qui ne passe pas son temps à regarder les vidéos de comparaisons d'images sur le web n'a aucun intérêt à faire la bascule.



Malgré tout ce bruit médiatique, il ne faut tout de même pas oublier le principal. Sony n'a pas sorti une PS5 Pro pour que tous les joueurs PS5 repassent à la caisse. Comme avec la PS4 Pro, si 10 % des joueurs PS5 disposent de la version Pro, alors ce sera une belle réussite. Trop de joueurs s'expriment comme si c'était la PS6. Ce modèle de milieu de génération a clairement une cible bien définie.



Pour conclure, n'hésitez pas à vous faire plaisir si cette PS5 Pro vous donne envie. Si la moindre hésitation est présente, prenez votre temps, c'est sûrement que les changements ne vous ont pas assez impressionné au point de dépenser 800 €. Patientez jusqu'à la sortie de GTA 6 à l'automne 2025. Clairement le jeu qui risque de faire vendre des PS5 Pro dans un an.



Acheter la PS5 Pro sur Amazon

La liste des jeux PS5 Pro Enhanced

1. Alan Wake 2

2. Albatroz

3. Apex Legends

4. Assassin’s Creed Mirage

5. Baldur’s Gate 3

6. Call of Duty: Black Ops 6

7. EA Sports College Football 25

8. Dead Island 2

9. Demon’s Souls

10. Diablo IV

11. Dragon Age: The Veilguard

12. Dragon’s Dogma 2

13. Dying Light 2 Reloaded Edition

14. EA Sports FC 25

15. Enlisted

16. F1 24

17. Final Fantasy VII Rebirth

18. Fortnite

19. God of War Ragnarök

20. Hogwarts Legacy

21. Horizon Forbidden West

22. Horizon Zero Dawn Remastered

23. Kayak VR: Mirage

24. Lies of P

25. Madden NFL 25

26. Marvel’s Spider-Man Remastered

27. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

28. Marvel’s Spider-Man 2

29. Naraka: Bladepoint

30. NBA 2K25

31. No Man’s Sky

32. Palworld

33. Paladin’s Passage

34. Planet Coaster 2

35. Professional Spirits Baseball 2024-2025

36. Ratchet & Clank: Rift Apart

37. Resident Evil 4

38. Resident Evil Village

39. Rise of the Ronin

40. Rogue Flight

41. Star Wars: Jedi Survivor

42. Star Wars: Outlaws

43. Stellar Blade

44. Test Drive Unlimited: Solar Crown

45. The Callisto Protocol

46. The Crew Motorfest

47. The Finals

48. The First Descendant

49. The Last of Us Part I Remastered

50. The Last of Us Part II Remastered

51. Until Dawn

52. War Thunder

53. Warframe

54. World of Warships: Legends

55. Dying Light 2 Reloaded Edition

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.