GTA VI repoussé à cause de l'élection de Donald Trump ?

GTA VI ne sortira pas tant que Donald Trump est président, parole de Dan Houser. Une déclaration de 2018 qui se révèle incorrecte en 2024. En revanche, GTA 6 ne sortira pas avec Dan Houser à sa tête, déclaration qui sera encore valable en 2025.

Tout change si vite

C'est officiel depuis ce matin, Donald Trump est réélu pour un second mandat et devient le 47ᵉ président des États-Unis. L'occasion est toute trouvée pour revenir sur les propos de Dan Houser, co-fondateur du studio Rockstar Games avec son frère Sam Houser. Les pères de GTA, Red Dead Redemption et autres Max Payne.

2018 > 2024

Il y a maintenant six ans en arrière, Dan Houser avait livré une interview à GQ dans laquelle il confirmait que GTA VI ne sortirait jamais tant que Donald Trump est président. Une sortie choc en date du 24 octobre 2018 qui nous faisait comprendre que le jeu n'arriverait pas avant au mieux fin 2020, date à laquelle les nouvelles élections ont sacré Joe Biden 46ᵉ président des États-Unis.

Nous ne savons vraiment pas ce que nous ferions avec cela, sans parler de la façon dont les gens seraient contrariés par tout ce que nous faisions. Le progressisme et le conservatisme sont à la fois très militants et très en colère.



C'est effrayant et étrange, et pourtant, ils semblent tous deux parfois virer à l'absurde. Il est difficile de faire une satire pour ces raisons. Vous voyez, nous sommes carrément au-delà de la satire. GTA VI serait périmé dans les deux minutes, tout change si vite.

Tout change si vite… La dernière phrase de cette déclaration colle parfaitement à la situation actuelle. GTA VI est prévu pour l'automne 2025 et ironie du sort, Donald Trump sera bien le président en poste lors de la sortie du jeu. De quoi repousser la sortie du jeu vidéo le plus attendu de tous les temps à automne 2028, date des prochaines élections auxquelles Donald Trump ne pourra pas participer ?



Trêve de plaisanterie, GTA VI va bel et bien sortir dans un an, quel que soit le président. De plus, Dan Houser a quitté Rockstar Games le 11 mars 2020. Il n'a donc plus son mot à dire sur le jeu que tout le monde attend depuis une décennie.

La seule question qui vaille : la PS5 Pro apportera-t-elle vraiment quelque chose sur GTA 6 ?