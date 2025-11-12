Apple vend les manettes PlayStation VR2 Sense pour Vision Pro

Apple a officiellement ajouté les manettes PlayStation VR2 Sense de Sony à sa boutique en ligne, après l’annonce de la prise en charge avec visionOS 26 lors de la WWDC25. Pour le moment, seul l'App Store américain est concerné, l'Europe devrait suivre dans les prochaines semaines.

Un prix élevé pour l'accessoire de Sony

Au prix de 249,95 $, le pack inclut les manettes gauche et droite, un socle de charge, un câble d’alimentation, un adaptateur secteur et deux adaptateurs USB. Elles sont disponibles à l’achat en ligne dès aujourd’hui, et en magasin à partir du lundi 17 novembre dans les Apple Stores de l'Oncle Sam.



C’est la première fois que les manettes PSVR2 Sense sont vendues séparément du casque PlayStation VR2 — et exclusivement chez Apple.

Précision renforcée pour Vision Pro

Depuis le lancement d’Apple Vision Pro l’an dernier, les utilisateurs réclament des options d’entrée plus précises que le suivi des mains. Les manettes PSVR2 Sense offrent :

Suivi de mouvement en 6DoF

Détection tactile des doigts

Retour haptique et vibrations

Ces fonctionnalités améliorent considérablement les jeux et expériences compatibles, comme le nouveau jeu de notre ancien camarade Spatial Rifts.

Désormais, les développeurs peuvent proposer des expériences de jeu encore plus immersives sur Apple Vision Pro grâce au suivi de mouvement haute performance en 6 degrés de liberté, à la détection tactile des doigts et au support des vibrations.

Disponibilité & pré-requis

En ligne : disponible dès maintenant sur apple.com;

: disponible dès maintenant sur apple.com; En magasin : à partir du 17 novembre;

: à partir du 17 novembre; Logiciel : nécessite visionOS 26.

Pour les propriétaires de Vision Pro, que ce soit le premier modèle ou le nouveau avec puce M5 qui souhaitent passer au niveau supérieur en matière de jeux et de tâches de précision, l’attente est terminée.