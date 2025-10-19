Apple prépare un nouveau Developer Strap pour le Vision Pro M5

L'Apple Vision Pro s'apprête à recevoir une mise à jour discrète mais significative de son écosystème d'accessoires. Alors que la nouvelle version du casque équipée de la puce M5 sera disponible le 22 octobre, Apple préparerait également une version améliorée du Developer Strap, cet accessoire technique destiné aux développeurs d'applications visionOS.

Un accessoire peu connu mais essentiel

Le Developer Strap, vendu 299 dollars depuis le lancement initial du Vision Pro en février 2024, remplace l'assemblage audio droit du casque pour permettre une connexion filaire USB-C avec un Mac. Cet accessoire facilite le transfert de données et offre un flux vidéo sécurisé vers Reality Composer Pro, l'outil de développement d'Apple. Contrairement à ce que son prix pourrait laisser penser, la version actuelle se limite toutefois aux vitesses USB 2.0, soit 480 Mbps maximum, une limitation qui a surpris de nombreux développeurs.

La mention d'une nouvelle disponibilité à partir du 22 octobre sur le site Apple Developer suggère fortement l'arrivée d'une version actualisée. Cette date coïncide avec la sortie du Vision Pro M5, ce qui laisse penser qu'Apple souhaite harmoniser son catalogue d'accessoires avec le nouveau modèle.

Des améliorations attendues par les développeurs

Si Apple n'a communiqué aucun détail officiel sur cette potentielle nouvelle mouture, les développeurs espèrent surtout une amélioration significative de la bande passante et de la connectivité. Le passage à l'USB 3.2 Gen 2, voire au Thunderbolt, transformerait l'expérience de développement en permettant des transferts beaucoup plus rapides. La question de la compatibilité avec le Vision Pro M2 reste également ouverte, bien que les précédents d'Apple suggèrent une approche inclusive.

Cette évolution discrète illustre l'engagement continu d'Apple envers sa plateforme visionOS, même si le Vision Pro reste un produit de niche. Les développeurs, premiers utilisateurs de ces technologies, pourraient bénéficier d'outils plus performants pour créer les expériences spatiales de demain.