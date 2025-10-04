Le nouveau Vision Pro 2025 aurait un bandeau inédit

Apple travaille sur une version améliorée du Vision Pro équipé d’une puce M5 plus rapide et pourrait inclure une nouvelle "Dual Knit Band" pour un meilleur confort, selon nos amis de chez MacRumors, qui a repéré des références à cet accessoire dans le code interne d’Apple.

Un bandeau à double sangle

Ce bandeau n’existe pas actuellement, la Vision Pro étant livrée avec un Solo Knit Band et un Dual Loop Band. Le Dual Knit Band pourrait combiner le matériau doux et confortable du Solo Knit Band avec un design à double sangle, comprenant une bande au-dessus de la tête et une autre à l’arrière pour un meilleur soutien. Certains utilisateurs ont modifié la Vision Pro en ajoutant deux Solo Knit Bands pour plus de confort, suggérant que cette solution hybride pourrait résoudre les problèmes du modèle actuel, moins confortable malgré une meilleure répartition du poids.

Pesant entre 600 et 650 grammes, le Vision Pro peut fatiguer la tête lors d’une utilisation prolongée, comme nous l'avions souligné lors de notre test du casque d'Apple, le Solo Knit Band contribuant à l’inconfort pour certains. Mark Gurman de Bloomberg avait précédemment rapporté qu’un nouveau bandeau pourrait améliorer le confort pour de longues sessions, et cette rumeur semble confirmer cette information.



Apple prévoit de lancer le Vision Pro actualisée avec un processeur plus puissant d’ici la fin de 2025, avec la puce M5 comme principale amélioration, sans autres changements majeurs attendus. La suite aurait récemment changé, avec une priorité donnée aux Apple Glass plutôt qu'à un Vision Air plus léger et moins cher.