Metaballs : l'app pour créer des formes organiques en 3D sur Apple Vision Pro

Une nouvelle application, Metaballs, disponible sur l’App Store pour Apple Vision Pro, permet de créer des formes 3D de manière originale et immersive. Une expérience originale qui ne pourrait exister si l'Apple Vision Pro n'était pas de ce monde.

Metaballs : Créez des formes organiques en 3D sur Apple Vision Pro

Metaballs transforme l’Apple Vision Pro en un véritable laboratoire créatif en 3D, permettant de fusionner des formes organiques et d’expérimenter différents matériaux en temps réel. Inspirée des métaballs, utilisées depuis longtemps en infographie pour modéliser des formes fluides et naturelles, l’application offre une expérience immersive unique dans un environnement spatial.

Avec Metaballs, vous pouvez manipuler diverses primitives blobby, les fusionner et jouer avec différents matériaux pour créer des structures dynamiques. L’interface en réalité mixte rend l’exploration intuitive et permet d’interagir directement avec les formes autour de vous, comme si elles flottaient dans l’espace.

L’application propose également un abonnement Metaballs+, qui débloque des primitives supplémentaires, des matériaux exclusifs et la possibilité d’exporter vos créations. Ces options avancées offrent aux utilisateurs souhaitant aller plus loin dans leur créativité un vrai terrain d’expérimentation en 3D spatiale.

Optimisée pour Apple Vision Pro, Metaballs tire parti des capacités immersives du casque pour proposer une expérience fluide et captivante, où chaque geste peut transformer vos créations. Disponible sur l’App Store, Metaballs permet aux utilisateurs de Vision Pro de découvrir et de manipuler des formes organiques en 3D comme jamais auparavant, ouvrant de nouvelles perspectives pour la modélisation et l’art numérique immersif.

Si vous aussi vous avez des petites applications sympathiques sur votre Vision Pro, n'hésitez pas à nous les partager dans l'espace commentaire.

Alright, friends – my NEW Apple Vision Pro app Metaballs: Spatial has launched! 🤯



This was SO much work, and would mean the world to me if you share, and go download it today! pic.twitter.com/65OM0tbPUe — Gregory Wieber (@dreamwieber) September 20, 2025

Télécharger l'app gratuite Metaballs