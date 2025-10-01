La FCC révèle aussi le prochain Apple Vision Pro 2

La Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis a fait fort. Après les MacBook Pro M5 et iPad Pro M5, la commission a involontairement divulgué des informations sur une nouvelle version du casque Vision Pro d'Apple. Parmi les documents publiés, l'un fait référence à un "dispositif monté sur la tête" conçu par Apple, portant le numéro de modèle A3416, accompagné d'une image confirmant qu'il s'agit d'un Vision Pro 2.

L’Apple Vision Pro 2 déjà officialisé

Les documents de la FCC et repérés par Macrumors, comprenant des tests de transmission, des rapports de test SAR et des rapports de test WLAN, fournissent peu de détails supplémentaires, mais confirment que le nouveau Vision Pro conservera le Wi-Fi 6, sans preuve de prise en charge du Wi-Fi 6 GHz.

Selon les rumeurs, Apple travaille sur une version actualisée du Vision Pro dotée d'une puce M5 plus rapide, tout en conservant le design original et le prix de 3 499 $ / 3 999 €. La mise à jour se concentre sur le remplacement de la puce M2 par une puce M-series plus performante, avec un lancement potentiel avant la fin de l'année.



Malgré une demande de confidentialité d'Apple, la FCC a publié les documents, qui laissent également entrevoir de futurs modèles de MacBook Pro et d'iPad Pro. Un modèle allégé, surnommé "Vision Air", serait également en développement, mais pas attendu avant 2027. Soit un an après le premier iPhone Fold.