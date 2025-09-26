L’iPhone Fold plus fin que l’iPhone Air, plus épais que l'iPhone 17 Pro

L’iPhone Air est actuellement le plus fin des iPhones commercialisés par Apple, mais l’iPhone Fold de l’année prochaine pourrait lui voler la vedette, en tout cas dans son mode déplié. Voici ce que nous savons sur le futur iPhone pliable, attendu pour l’automne 2026.

iPhone Fold : objectif 4,5 mm

L’iPhone 18 Fold, le premier téléphone pliable d’Apple, devrait repousser les limites du design. Ou du moins se rapprocher de ce que propose Samsung. Selon les rumeurs, l'Apple Fold nettement plus fin que l’iPhone Air lorsqu’il est déplié :

iPhone Air : 5,6 mm

iPhone Fold : 4,5 mm (déplié), 9–9,5 mm (plié)

L’analyste Ming-Chi Kuo avait partagé ces chiffres en mars dernier, en plus d'un prix d'au moins 2 000 dollars, et bien qu’Apple ait probablement finalisé les spécifications, elles restent une référence fiable. L’iPhone Fold pourrait être plus d'un 1 mm plus fin que l’iPhone Air en utilisation, soit une réduction notable de 20 %. Un premier jet pas si loin de l'impressionnant Galaxy Z Fold 7 qui mesure 8,9 mm d’épaisseur fermé, et 4,2 mm ouvert.

Comparaison de l’épaisseur de la gamme iPhone

Voici comment l’iPhone 18 Fold se positionnerait par rapport à la gamme actuelle :

iPhone 17 : 7,95 mm

iPhone Air : 5,64 mm

iPhone 17 Pro : 8,75 mm

iPhone 17 Pro Max : 8,75 mm

iPhone Fold (déplié) : 4,5–4,8 mm

iPhone Fold (plié) : 9–9,5 mm

Lorsqu’il est plié, l’iPhone Fold devrait avoir une épaisseur légèrement supérieure à celle de l’iPhone 17 Pro, ce qui le rend pratique à transporter tout en étant incroyablement fin lorsqu’il est déplié.



Réduire de 20 % l’épaisseur de l’iPhone Air, déjà très fin, est un exploit. L’iPhone Fold promet une sensation similaire aux modèles Pro actuels lorsqu’il est plié, tout en offrant un design spectaculaire en utilisation en "mode iPad". De quoi faire grimper un peu plus la valeur d'AAPL en bourse, déjà proche des 4 000 milliards depuis la sortie des iPhone 17.