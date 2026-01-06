Anker présente un chargeur 45 W Orange Cosmique assorti à l’iPhone 17 Pro

Comme chaque année, Anker profite du CES pour dévoiler ses nouveaux produits à venir. En 2026, la marque repense en profondeur son chargeur Nano 45 W en y intégrant un écran ainsi qu’un nouveau choix de coloris, de quoi séduire particulièrement les possesseurs d’iPhone 17 Pro.

Le chargeur Anker Nano 45 W se réinvente avec un écran tactile

L’accessoiriste Anker frappe fort en ce début d’année avec une innovation surprenante dans l’univers des chargeurs. Son nouveau modèle Nano 45 W abandonne la simplicité traditionnelle pour intégrer un petit écran intelligent, transformant un accessoire banal en un véritable dispositif connecté.

La fonctionnalité phare de ce nouveau chargeur repose sur sa capacité à analyser l’appareil branché. Lorsque vous connectez votre iPhone, votre Mac ou votre iPad, l’écran intégré identifie automatiquement le modèle et calibre la puissance délivrée en conséquence. Cette approche personnalisée vise à prolonger la durée de vie de votre batterie en évitant les cycles de charge trop agressifs qui dégradent les cellules sur le long terme.



L’affichage ne se contente pas d’être fonctionnel, il devient également informatif. Des animations de charge apparaissent à l’écran, accompagnées de données en temps réel sur l’état de la recharge. Cette transparence permet aux utilisateurs de suivre précisément ce qui se passe pendant le processus, une information généralement invisible avec les chargeurs classiques.

Anker a également pensé à la mobilité avec une broche entièrement pliable sur 180 degrés. Ce mécanisme protège la prise lorsque le chargeur est rangé dans un sac et facilite son insertion dans les prises murales, même dans les espaces restreints. La compacité reste un atout majeur de la gamme Nano, et cette nouvelle version ne déroge pas à la règle malgré l’ajout de l’écran.



Outre les teintes neutres Aurora White et Black Stone (blanc et noir), Anker propose un Misty Blue élégant et surtout un Orange vibrant qui fait directement écho à la nouvelle couleur Cosmic Orange de l’iPhone 17 Pro. Un joli clin d'oeil pour attirer du monde.



Ce nouveau chargeur sera disponible dans les prochaines semaines sur la boutique officielle d’Anker ainsi que sur les sites de revendeurs, comme Amazon. Son prix en France devrait se situer autour de 40 €, avec des réductions à prévoir rapidement tout au long de l’année, comme toujours. Le modèle actuel de 45 W, sans écran, est actuellement en promotion à 19 € sur Amazon.

