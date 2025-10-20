L’iPhone 17 Pro orange se décolore et vire au rose

La variante orange de l'iPhone 17 Pro se transformerait en rose pour certains utilisateurs, selon un post Reddit de « DakAttack316 ». L’utilisateur a partagé des images d’un iPhone 17 Pro Max, montrant les bords métalliques de la coque passant de l’orange à une sorte de rose, tandis que le panneau arrière conservait sa teinte orange vibrante.

Une anomalie rare

Sur les clichés partagés, les zones difficiles d’accès, comme le bord du module caméra, restaient légèrement orange, suggérant que le problème affecte principalement les parties en aluminium. La cause de cette prétendue décoloration reste floue. L’utilisateur insiste sur l’authenticité des images, rejetant les accusations de falsification, bien que de tels changements pourraient théoriquement résulter de Pixelmator (ou Photoshop) ou d’une altération physique, comme un produit. Historiquement, les lancements d’iPhone attirent des trolls répandant de fausses rumeurs sur des fonctionnalités ou des défauts, des spéculations avant sortie aux controverses post-lancement comme le bendgate ou les rayures sur les unités en magasin.

Cependant, une recherche sur les réseaux sociaux révèle quelques plaintes similaires, indiquant que ce problème existe sans être très répandu. Nous en avons trouvé quelques unes sur X comme techbharatco, ISeeYouBbBoi ou MrJuanS, avec toujours la même teinte qui semble être le fruit de l’oxydation. L’absence de décoloration localisée aux zones de prise en main écarte la responsabilité des clients. Une anomalie dans le processus d’anodisation de l’aluminium d’Apple, généralement fiable, pourrait aussi être en cause, malgré les normes strictes de fabrication.



Pour l’instant, le problème semble assez circonscrit. Si d’autres cas de décoloration apparaissent dans les semaines à venir, nul doute qu'Apple réagirait. En attendant, cela reste un point à surveiller sur le dernier iPhone 17 Pro.