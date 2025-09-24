Apple a une excuse pour les rayures des iPhone 17 Pro en magasin

iphone 17 pro iconApple a trouvé la parade. La société dirigée par Tim Cook que les marques observées sur les modèles d'exposition de l'iPhone 17 Pro dans ses magasins de détail sont causées par des supports de charge MagSafe usés.

Une excuse qui sera vérifiée

Dans une déclaration à 9to5Mac, Apple a précisé que ces marques ne sont pas des rayures, mais plutôt un transfert de matière des supports de charge vers l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max. Selon Apple, ces marques peuvent être enlevées par un simple nettoyage.

iphone 17 pro bleu rayure abime

Apple est en train de résoudre le problème dans ses magasins et a noté que d'autres modèles, y compris l'iPhone 16, sont également affectés. Nonobstant, des tests de résistance ont indiqué que la zone du plateau de la caméra de l'iPhone 17 Pro et Pro Max pourrait être sujette aux rayures, tout comme le dos en verre en-dessous. Apple a expliqué que les bords du plateau de la caméra, similaires aux boîtiers en aluminium d'autres appareils comme le MacBook, sont conçus pour être durables et soumis à des tests rigoureux. Cependant, de légères marques peuvent apparaître avec le temps dans le cadre d'une usure normale.

On en connaît qui vont s’empresser de prouver à Apple que les chargeurs MagSafe ne font pas ce genre de rayures. Si tel était le cas, ce serait une mauvaise publicité pour les accessoires notamment vendus par Apple.

Si vous avez acheté un iPhone 17 Pro, dites-nous s’il présente déjà des éraflures.

5 réactions

i17Pro - iPhone premium

@JordiForti92

Exactement. Y’a un gars qui fait le test avec des ciseaux et une pièces sur un Bleu en forçant, et au final y’a aucune rayure visible 🤣
Donc les mecs on simplement forcer les rayures avec des clés pour tester…😉

25/09/2025 à 01h07

JordiForti92 - iPhone premium

@Lolo 17 pro
Clairement et vu l’état des traces sur la photo, on voit clairement que c’est volontaire… Mais bon, ça fait le buzz et gagne leurs argents sur une mauvaise com, comme chaque année… Le pire c’est que ça fonctionne…

24/09/2025 à 23h23

Lolo 17 pro - iPhone

Iphone 17 pro orange, depuis vendredi dernier… sans coque, soit dans ma poche arrière, soit posé normalement sur des tables : pas l’ombre d’une rayure…
Peut être qu’il faudrait le frotter contre des clés… mais quel idiot ferait ça pour faire des likes ? Ben un idiot prêt à ça pour faire des likes…

24/09/2025 à 22h23

Smjm - iPad premium

Chaque année les mêmes articles sur la même politique médiatisée par la bêtise de petits Mali,s qui rayent des iPhone en magasin pour faire mauvaise presse. La photo de l’iPhone bleu : on voit clairement que ce so,t des rayures volontaires. S’il s’agissait de marque MagSafe, on aurait des traces : un cercle rond. Ce qui est bien le cas mais associer cet article avec l’illustration des t-rayures alimenté bêtement la bêtise de certains en magasin.

24/09/2025 à 22h04

Carks - iPhone

Je suis allé tout à l’heure en Apple Store, étant choqué par ces rayures, j’ai essayé de les nettoyer…. Rien n’y fait.
Vraiment très très mauvais choix le retour à l’alu

24/09/2025 à 21h29

