Apple a une excuse pour les rayures des iPhone 17 Pro en magasin

Apple a trouvé la parade. La société dirigée par Tim Cook que les marques observées sur les modèles d'exposition de l'iPhone 17 Pro dans ses magasins de détail sont causées par des supports de charge MagSafe usés.

Une excuse qui sera vérifiée

Dans une déclaration à 9to5Mac, Apple a précisé que ces marques ne sont pas des rayures, mais plutôt un transfert de matière des supports de charge vers l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max. Selon Apple, ces marques peuvent être enlevées par un simple nettoyage.

Apple est en train de résoudre le problème dans ses magasins et a noté que d'autres modèles, y compris l'iPhone 16, sont également affectés. Nonobstant, des tests de résistance ont indiqué que la zone du plateau de la caméra de l'iPhone 17 Pro et Pro Max pourrait être sujette aux rayures, tout comme le dos en verre en-dessous. Apple a expliqué que les bords du plateau de la caméra, similaires aux boîtiers en aluminium d'autres appareils comme le MacBook, sont conçus pour être durables et soumis à des tests rigoureux. Cependant, de légères marques peuvent apparaître avec le temps dans le cadre d'une usure normale.



On en connaît qui vont s’empresser de prouver à Apple que les chargeurs MagSafe ne font pas ce genre de rayures. Si tel était le cas, ce serait une mauvaise publicité pour les accessoires notamment vendus par Apple.



Si vous avez acheté un iPhone 17 Pro, dites-nous s’il présente déjà des éraflures.