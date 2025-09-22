EverythingApplePro a torturé les iPhone Air et iPhone 17 Pro (+JerryRigEverything)

EverythingApplePro est de retour avec son test de résistance des nouveaux iPhone 2025, mettant à l'épreuve l'iPhone 17 Pro et l'iPhone Air avec des rayures, des brûlures et des chutes extrêmes. Autant dire qu'il maltraite des téléphones à plus de 1 200 euros pour le plaisir, mais aussi pour nous permettre de connaître leurs limites.

Résistance aux chutes (drop test)

iPhone Air : Bien qu'il ait montré des fissures sur son cadre en titane après une chute sur des outils d'atelier, il a mieux résisté que l'iPhone 17 Pro. Lors de tests de chute en "haute altitude" (6 mètres), le châssis en titane de l'Air a tenu plus longtemps que l'aluminium du Pro, avec moins de bosses.

: Bien qu'il ait montré des fissures sur son cadre en titane après une chute sur des outils d'atelier, il a mieux résisté que l'iPhone 17 Pro. Lors de tests de chute en "haute altitude" (6 mètres), le châssis en titane de l'Air a tenu plus longtemps que l'aluminium du Pro, avec moins de bosses. iPhone 17 Pro : Au départ, il n'a présenté que des marques mineures sur son châssis, mais il s'est fissuré et déformé plus fortement que l'Air lors des tests de chute intensifs.

: Au départ, il n'a présenté que des marques mineures sur son châssis, mais il s'est fissuré et déformé plus fortement que l'Air lors des tests de chute intensifs. Observation : Le titane de l'Air s'est révélé supérieur à l'aluminium du Pro, avec une meilleure gestion des dommages. « Le titane gère toujours très bien les dommages », a noté le testeur.

Résistance du verre Ceramic Shield 2

Le verre Ceramic Shield 2, annoncé comme trois fois plus résistant aux rayures, a impressionné sur les deux modèles. « Le verre ne se casse pas… ce verre est incroyable », a déclaré le testeur, même après un traitement intensif.

Cependant, lors des chutes en haute altitude, le verre des deux modèles a fini par se fissurer, bien que l'Air ait mieux résisté grâce à son cadre en titane.

Conclusion : « Ce verre est vraiment à la hauteur », a-t-il ajouté, confirmant la robustesse du Ceramic Shield 2.

Test de chaleur (93°C)

iPhone Air : Il a tenu plus longtemps que le Pro et le Pro Max avant de s'éteindre sous une chaleur de 93°C.

: Il a tenu plus longtemps que le Pro et le Pro Max avant de s'éteindre sous une chaleur de 93°C. iPhone 17 Pro : Bien qu'il se soit éteint plus rapidement, il s'est rétabli plus vite après refroidissement.

: Bien qu'il se soit éteint plus rapidement, il s'est rétabli plus vite après refroidissement. iPhone 17 Pro Max : Moins performant que l'Air dans ce test, et moins que le 17 Pro.

Verdict global

Grâce à son cadre en titane et au verre Ceramic Shield 2, l'iPhone Air s'est distingué comme l'iPhone le plus durable d'Apple à ce jour, malgré des fissures lors des tests extrêmes. L'iPhone 17 Pro, bien que robuste avec sa construction "épaisse" en aluminium forgé une seule pièce, a montré des faiblesses plus marquées, notamment en raison de son cadre en aluminium.

Le titane, allié à un poids largement inférieur, permettent au "Air" de mieux résister au quotidien, ce qui n'est pas une information négligeable au moment de l'achat. Consultez le test de l'iPhone Air, ainsi que les tests des iPhone 17 Pro et Pro Max.



Et pour finir, voici la vidéo :

Le test de pliage de l'iPhone Air

L’iPhone Air, également mis à l'épreuve par JerryRigEverything, a une nouvelle fois démontré une excellente résistance aux rayures grâce au Ceramic Shield 2, ne montrant que des marques légères au niveau 7 de l’échelle de Mohs, tandis que le titane et le verre arrière résistent bien aux agressions superficielles.



Mais surtout, lors du test de flexion, le smartphone plie sous une forte pression mais reprend sa forme, et même après une contrainte extrême de 97 kg causant la casse de la vitre avant, l’écran reste fonctionnel et le dos en verre intact. Cette robustesse suggère que l’iPhone Air peut supporter les pressions quotidiennes, comme s’asseoir dessus, sans risque majeur de casse.

De son côté, l'iPhone 17 Pro Max a déjà été déformé par plusieurs personnes sur X, Reddit et autres. Oups !