L'excuse bidon d'Apple pour l'absence de modem C1X dans l'iPhone 17 Pro

Les derniers iPhones d’Apple intègrent des avancées significatives en matière de hardware, notamment les puces A19 et A19 Pro, une nouvelle puce sans fil N1, et le modem 5G de nouvelle génération C1X. Cependant, contrairement au "Air", les iPhone 17 et iPhone 17 Pro utilisent des modems Qualcomm plutôt que le C1X d’Apple. Voici pourquoi.

La stratégie de déploiement des modems d’Apple

Cette année, Apple a lancé deux modems 5G développés en interne : le C1, introduit dans l’iPhone 16e, et le C1X, intégré à l’iPhone Air. Malgré leurs performances et leur efficacité, ces modems sont exclusifs à ces modèles, laissant les iPhone 17, 17 Pro et Pro Max équipés de modems Qualcomm.

Lors d’une interview avec CNBC après la présentation de l’iPhone 17, Arun Mathias, vice-président des technologies logicielles sans fil chez Apple, a expliqué cette décision. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi l’iPhone 17 et le 17 Pro n’intégraient pas le modem C1X, Mathias a indiqué qu’Apple s’était concentré sur l’iPhone Air pour l’intégration de ce modem. Il a souligné que les iPhone 17 et 17 Pro restent d’« excellents produits », mais a laissé entendre que les modems d’Apple seraient plus largement adoptés à l’avenir, déclarant :

Avec le temps, nous verrons des solutions cellulaires Apple dans davantage de produits.

Ce que cela signifie pour les futurs iPhones

Les commentaires de Mathias suggèrent que les modems d’Apple, probablement le C1X ou ses successeurs comme le C2, joueront un rôle plus important dans la gamme iPhone 18. Cela correspond aux rumeurs et indique que le choix des modems Qualcomm pour la série iPhone 17 n’est pas motivé par une meilleure performance, mais par une priorisation stratégique de l’iPhone Air. Apple semble introduire progressivement ses modems dans l’ensemble de sa gamme. Il y a pour nous deux raisons : le contrat en cours avec Qualcomm qui oblige à commander un certain nombre de pièces et le fait que la puce C1 soit très récente, Apple préférant probablement faire un "test" avant d'en équiper tous ses produits.

Pourquoi cela compte (ou pas)

Pour de nombreux utilisateurs, les performances d’un modem reposent sur l’efficacité énergétique et la fiabilité du signal plutôt que sur les vitesses maximales. L'iPhone Air en est le parfait exemple, avec une autonomie très correcte malgré son extrême finesse.



Les modems d’Apple semblent conçus avec ces priorités, privilégiant potentiellement la portée et la stabilité au détriment de fonctionnalités comme le mmWave (ondes millimétriques). Si vous accordez plus d’importance à une connectivité fiable qu’à une vitesse théorique, l’approche d’Apple pourrait vous convenir.



Cela vous importe-t-il que le modem 5G de votre iPhone soit fabriqué par Apple ou Qualcomm ?