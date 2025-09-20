L'iPhone 17 Pro toujours dépendant de Qualcomm pour la 5G

Un démontage de l’iPhone 17 Pro Max confirme la présence du modem Snapdragon X80 de Qualcomm. Une information logique, même s'il faut noter que c'est peut-être la toute dernière fois qu'un iPhone utilise ce modem.

iPhone 17 Pro Max : le Snapdragon X80 confirmé

Un démontage vidéo sur Bilibili de l’iPhone 17 Pro Max a confirmé l’intégration du modem Snapdragon X80 de Qualcomm. Cette découverte n’est pas surprenante, car Apple collabore encore étroitement avec Qualcomm pour ses modèles haut de gamme. Ce modem équipe visiblement aussi les iPhone 17 et iPhone 17 Pro.



Le Snapdragon X80 se distingue par un accélérateur d’IA intégré qui améliore la vitesse des données, la latence, la couverture réseau et l’efficacité énergétique. Il prend en charge les bandes mmWave 5G, qui permettent des débits ultra-rapides, mais uniquement sur les iPhone vendus aux États-Unis. Dans les autres régions, dont l’Europe, ces modèles se limitent au sub-6GHz 5G, une technologie plus répandue et mieux adaptée aux zones moins densément couvertes.

Contrairement aux autres modèles, l’iPhone Air adopte une approche totalement différente. Apple y a intégré pour la première fois son modem maison C1X, fruit de plusieurs années de développement interne, notamment pour réduire la consommation d’énergie. Ce choix marque une étape importante pour l’entreprise, qui cherche à réduire sa dépendance à Qualcomm. Toutefois, la puce C1X se limite au sub-6GHz 5G, ce qui signifie qu’elle ne prend pas en charge les fréquences mmWave, même sur le marché américain.

Apple semble tester sa technologie en conditions réelles avant de l’étendre aux futurs iPhone 18 et iPhone 18 Pro. Selon les analystes, il est possible qu’un nouveau modem C2 soit introduit dès l’année prochaine avec les iPhone 18. Ce composant offrirait des performances comparables, voire supérieures, au Snapdragon X80, tout en intégrant enfin la prise en charge du mmWave. Une telle évolution permettrait à Apple de se passer définitivement de Qualcomm dans ce domaine stratégique, renforçant ainsi son indépendance technologique et son contrôle sur l’expérience utilisateur.