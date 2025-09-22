La puce N1 des iPhone 17 accusée de provoquer des déconnexions Wi-Fi

Plusieurs utilisateurs des iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max et iPhone Air signalent que leur réseau Wi-Fi se coupe brièvement avant de se reconnecter, notamment après avoir déverrouillé l’appareil. La nouvelle puce N1 d'Apple est indirectement visée dans cette affaire.

Problème de Wi-Fi sur les iPhone 17, 17 Pro et iPhone Air ?

De "nombreux" utilisateurs des nouveaux iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max et iPhone Air signalent des soucis de connectivité Wi-Fi. Depuis la sortie de ces modèles, le réseau se coupe brièvement avant de se reconnecter, notamment après avoir déverrouillé l’appareil. Ce bug impacte aussi CarPlay sans fil, qui repose sur la connexion Wi-Fi, ce qui rend la conduite plus compliquée pour certains utilisateurs.

Sur Reddit et le support Apple, plusieurs témoignages font état d’un problème récurrent. Les utilisateurs expliquent que la connexion Wi-Fi de leur iPhone se coupe de manière aléatoire, puis revient dès que l’écran est déverrouillé. Certains ont remarqué que ce bug survenait plus souvent lorsqu’ils portaient une Apple Watch connectée, mais il n’est pas confirmé que ce soit systématique. Cela laisse penser qu’il pourrait s’agir d’un conflit entre la gestion du Wi-Fi et d’autres fonctions de connectivité de l’écosystème Apple.

Les iPhone 17 introduisent pour la première fois la puce N1 développée par Apple pour gérer le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et la technologie Thread. Jusqu’ici, Apple utilisait des composants fournis par Broadcom pour la connectivité sans fil. Le problème pourrait donc être lié à cette première génération de puce interne. Toutefois, il reste difficile de dire s’il s’agit d’un défaut matériel ou d’un simple bug logiciel qui pourrait être corrigé via une mise à jour d’iOS.

Pour le moment, Apple n’a pas communiqué officiellement sur ce bug. Le nombre exact d’appareils concernés reste inconnu, mais la fréquence des témoignages laisse penser qu’il ne s’agit pas d’un problème isolé. Une mise à jour corrective, iOS 26.0.1, est actuellement en préparation. Même si elle pourrait régler le problème, rien n’a été confirmé pour l’instant.

En attendant qu’Apple publie une correction, les utilisateurs touchés peuvent essayer quelques solutions temporaires. Redémarrer l’iPhone et le routeur Wi-Fi peut parfois stabiliser la connexion. Il est aussi conseillé de désactiver temporairement l’Apple Watch pour vérifier si elle est impliquée dans le problème. Pour ceux qui utilisent CarPlay, le mieux reste de privilégier la connexion filaire afin d’éviter les coupures liées au Wi-Fi.