Adobe désactive la caméra frontale de l'app Project Indigo sur iPhone 17

L'application de photographie computationnelle d'Adobe traverse une phase délicate depuis le lancement de l'iPhone 17. Project Indigo, qui avait rapidement séduit un certain public avec son traitement d'image plus doux et naturel que l'app native d'Apple, s'est heurtée au nouveau capteur frontal carré intégré dans la dernière génération d'iPhone.

Une solution temporaire pour débloquer la situation

Après près d'un mois d'incompatibilité totale avec les iPhone 17, Adobe a finalement tranché : désactiver complètement l'accès à la caméra frontale. Cette décision pragmatique permet au moins aux utilisateurs de profiter des capteurs arrière en attendant une vraie solution. L'entreprise a communiqué régulièrement sur les forums Adobe Community pour rassurer sa communauté, mais la pression montait.

Project Indigo avait pourtant tout pour plaire depuis son lancement en juin dernier. Son approche différente du traitement HDR, moins agressive que celle d'Apple, attirait un public cherchant une esthétique photographique plus subtile. Mais l'architecture inhabituelle du nouveau capteur selfie a manifestement pris l'équipe de développement au dépourvu.

Un correctif attendu avec iOS 26.1

La bonne nouvelle ? Un patch devrait arriver avec la mise à jour iOS 26.1, restaurant enfin l'accès complet aux capacités de l'application. En attendant, les propriétaires d'iPhone 17 devront se contenter des photos prises avec les capteurs arrière, ce qui limite considérablement l'expérience utilisateur dans un contexte où les selfies représentent une part importante de la photographie mobile.Télécharger l'app gratuite Project Indigo