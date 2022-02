Obscura 3 : la caméra des pro est de retour sur iPhone

L'alternative à l'appareil photo natif de l'iPhone est de retour. Il s'agit de l'application Obscura 3 qui vient d'être lancée avec plusieurs nouvelles fonctions et un design remanié qui vise à rendre ses différents outils de photographie plus faciles d'accès. Nous avions adoré Obscura 2 qui avait été offerte un temps par Apple à sa sortie en 2018.

Obscura 3 est arrivée sur App Store

Dans la nouvelle interface, la molette de contrôle de la version précédente a été remplacée par un système de contrôle entièrement basé sur le geste avec retour haptique, ce qui, selon le développeur, améliore le contrôle d'un seul pouce et donne aux utilisateurs la sensation la plus proche à ce jour d'utiliser un véritable reflex numérique sur un smartphone.



Comme dans les versions précédentes, Obscura 3 permet aux utilisateurs de prendre des photos dans une gamme de formats tels que RAW, HEIC, JPEG, Live Photo, et les modes de style portrait, entre autres, mais la façon dont les modes sont gérés a changé. En effet, en s'appuyant sur les nouveautés d'Apple, Obscura 3 propose les modes Pro, Pro Photo, Profondeur, Live Photo et Vidéo.



Le mode Pro Photo par défaut n'utilise qu'un seul appareil photo à la fois, ce qui permet de contrôler manuellement la mise au point, la balance des blancs, la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO.



Le mode Pro utilise le système à double ou triple caméra de l'iPhone, avec un zoom rapide entre les objectifs au détriment des contrôles plus manuels. Tous les modes offrent diverses options de prise de vue par le biais d'une icône dédiée qui, lorsqu'elle est pressée, révèle des réglages à défilement horizontal sous le viseur.



Quant au mode Profondeur, il est possible de modifier l'effet de flou très facilement désormais.

Les fonctions de l'appareil photo Obscura permettent également de contrôler le flash, les grilles, le temps d'obturation et le niveau d'ouverture, tandis qu'un navigateur de bibliothèque dédié amélioré comprend des albums prédéfinis tels que ceux marqués d'un drapeau et ceux mis en favoris, et il permet aux utilisateurs d'appliquer des filtres et de modifier, partager, copier, favoriser, masquer, supprimer et mettre à la corbeille facilement leurs photos. Tout est faisable à une main.



L'application comprend également trois thèmes, plusieurs choix d'icônes d'application, des modes clair et sombre, et une application Apple Watch complémentaire qui peut déclencher l'obturateur de votre iPhone à distance. Que demander de plus ? Attention, il faudra mettre le prix car l'application coûte 10€, mais une seule fois. Et deuxième petit bémol, les possesseurs d'Obscura 2 devront repasser à la caisse...

