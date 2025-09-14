La nouvelle puce N1 d'Apple limite quelque peu le Wi-Fi 7

apple n1 iconLes iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max et iPhone Air sont équipés de la nouvelle puce N1 d'Apple, prenant en charge le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et la connectivité Thread à la place des composants jusqu'ici développés par Broadcom. Cependant, selon les documents de la FCC, la puce est limitée à une bande passante de canal de 160 MHz pour le Wi-Fi 7, en deçà du maximum standard de 320 MHz.

Une limitation logique

Cette limitation certainement voulue par Apple réduit les vitesses théoriques maximales, bien que les performances réelles soient souvent contraintes par les fournisseurs d'accès Internet et d'autres facteurs, rendant ce problème mineur pour la plupart des utilisateurs.

La classe Wi-Fi des iPhone 17 est 802.11a/ax/be (20/40/80/160 MHz BW).

keynote apple wow dropping iphone air n1

Le Wi-Fi 7 offre toujours une transmission de données rapide sur les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz avec un routeur compatible, garantissant des vitesses améliorées, une latence réduite et des connexions fiables. Tous les modèles d'iPhone 16 (sauf l'iPhone 16e) prennent également en charge le Wi-Fi 7 à 160 MHz, mais via une puce Broadcom. Malgré cela, la puce N1 améliore les performances du Point d'accès personnel, d'AirDrop et l'efficacité énergétique des nouveaux modèles d'iPhone. Et c'est probablement pour l'autonomie de la batterie qu'Apple a tenu a limiter les performances, la puce N2 ou N1X de l'an prochain doit déjà être en préparation. La firme n'a mis que six mois pour faire évoluer son modem C1 avec le C1X deux fois plus rapide.

Est-ce que la vitesse du Wi-Fi est un point important pour vous ?

3 réactions

damienloisirs - iPhone

ah c'est gavant c'était que pour ça que je le changeais mon 16 pro !! 😡 vraiment i chient dans la colle apple la

14/09/2025 à 20h09

Maybeme - iPhone premium

L’iPhone Air est équipé du C1 ou C1x ? Vos articles se contredisent

14/09/2025 à 18h46

Flo- - iPhone

De toute façon la bande 320mhz est interdite en Europe, nos wifi 7 sur bandes 6ghz sont de toute façon bridé sur les routeurs, et le serait sur les téléphone en Europe par géolocalisation pour respecter les droits d’usage sur les fréquences

14/09/2025 à 16h37

Donnez votre avis
Cliquez pour commenter
Vous aimerez peut-être

Suivez-nous avec notre app iSoft
Articles populaires