La nouvelle puce N1 d'Apple limite quelque peu le Wi-Fi 7

Les iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max et iPhone Air sont équipés de la nouvelle puce N1 d'Apple, prenant en charge le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et la connectivité Thread à la place des composants jusqu'ici développés par Broadcom. Cependant, selon les documents de la FCC, la puce est limitée à une bande passante de canal de 160 MHz pour le Wi-Fi 7, en deçà du maximum standard de 320 MHz.

Une limitation logique

Cette limitation certainement voulue par Apple réduit les vitesses théoriques maximales, bien que les performances réelles soient souvent contraintes par les fournisseurs d'accès Internet et d'autres facteurs, rendant ce problème mineur pour la plupart des utilisateurs.



La classe Wi-Fi des iPhone 17 est 802.11a/ax/be (20/40/80/160 MHz BW).

Le Wi-Fi 7 offre toujours une transmission de données rapide sur les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz avec un routeur compatible, garantissant des vitesses améliorées, une latence réduite et des connexions fiables. Tous les modèles d'iPhone 16 (sauf l'iPhone 16e) prennent également en charge le Wi-Fi 7 à 160 MHz, mais via une puce Broadcom. Malgré cela, la puce N1 améliore les performances du Point d'accès personnel, d'AirDrop et l'efficacité énergétique des nouveaux modèles d'iPhone. Et c'est probablement pour l'autonomie de la batterie qu'Apple a tenu a limiter les performances, la puce N2 ou N1X de l'an prochain doit déjà être en préparation. La firme n'a mis que six mois pour faire évoluer son modem C1 avec le C1X deux fois plus rapide.



Est-ce que la vitesse du Wi-Fi est un point important pour vous ?