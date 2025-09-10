Apple dévoile son modem C1X : deux fois plus rapide que le C1

Apple vient de lever le voile sur son nouveau modem 5G maison, le C1X, qui équipe exclusivement l'iPhone Air présenté hier. Une surprise de taille puisque les rumeurs évoquaient plutôt l'utilisation du modem C1 déjà présent dans l'iPhone 16e. Cette stratégie révèle l'ambition croissante d'Apple de s'affranchir définitivement de Qualcomm.

Le C1X : une évolution logique mais surprenante

Quelques mois seulement après le lancement du C1, Apple dévoile déjà son successeur. Le C1X promet des performances doublées par rapport à son prédécesseur, tout en maintenant les mêmes technologies cellulaires. Cette accélération du développement montre qu'Apple ne compte pas traîner dans sa course à l'autonomie technologique.

Le choix d'équiper uniquement l'iPhone Air de cette nouvelle puce n'est pas anodin. Avec ses 5,6 mm d'épaisseur, ce modèle ultra-fin avait besoin d'optimisations poussées pour compenser sa batterie réduite. Le C1X répond parfaitement à cette contrainte en consommant 30% moins d'énergie que le modem Qualcomm de l'iPhone 16 Pro, selon Apple.

Performance et autonomie au rendez-vous

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : l'iPhone Air atteint 27 heures d'autonomie en lecture vidéo, dépassant même les 26 heures de l'iPhone 16e pourtant plus épais. Cette prouesse technique démontre l'efficacité du nouveau modem, que Apple présente comme "le plus économe en énergie jamais intégré à un iPhone".

Côté débits, le C1X surpasse le modem Qualcomm sur les bandes sub-6GHz, les plus répandues en Europe. En revanche, pas de support mmWave, cette 5G ultra-rapide mais limitée aux centres-villes américains. Un compromis assumé qui permet à Apple de proposer une connectivité fiable sans complexifier inutilement la conception.

Vers une gamme entièrement Apple en 2026 ?

Cette stratégie par étapes rappelle l'approche adoptée pour les processeurs. Après avoir testé ses puces sur quelques modèles, Apple avait généralisé son architecture Silicon à toute sa gamme. Le modem C2, attendu l'année prochaine selon Mark Gurman, devrait franchir le cap de la mmWave et équiper potentiellement l'iPhone 18 Pro.

En attendant, le C1X marque une étape importante dans l'indépendance technologique d'Apple, tout en prouvant que performance et efficacité énergétique peuvent cohabiter, même dans un châssis de 5,6 mm.