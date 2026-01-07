Apple explore l’imagerie multispectrale pour les futurs iPhone

Une rumeur récente issue de la chaîne d’approvisionnement en Chine suggère qu’Apple étudie la technologie d’imagerie multispectrale pour les systèmes de caméras des prochains iPhones. Cela pourrait potentiellement améliorer des fonctionnalités comme Visual Intelligence, renforcer la détection des matériaux et optimiser le traitement global des images.

Une piste d'amélioration très intéressante

Selon un post sur Weibo du serial leaker "Digital Chat Station" (DCS), Apple évalue actuellement des composants liés à l’imagerie multispectrale au sein de la chaîne d’approvisionnement. Cependant, DCS précise que les tests officiels n’ont pas encore commencé, ce qui indique que la technologie en est encore au stade exploratoire.



Contrairement aux caméras classiques des smartphones qui capturent uniquement la lumière visible rouge, verte et bleue, l’imagerie multispectrale enregistre des données sur plusieurs bandes de longueurs d’onde distinctes. Cela inclut souvent le proche infrarouge ou d’autres spectres ciblés, permettant au capteur de détecter des détails invisibles pour les caméras RGB traditionnelles.

Si cette technologie est adoptée dans de futurs iPhones, comme l'iPhone XX ou plus tard, elle pourrait offrir une meilleure différenciation des matériaux - comme les tons de peau, les tissus, les végétaux ou les surfaces réfléchissantes - en analysant les réflexions spectrales. Cela pourrait mener à une isolation plus précise des sujets, des effets "Portrait" plus naturels et de meilleures performances en conditions d’éclairage difficiles.



Les données supplémentaires pourraient également bénéficier à l’IA embarquée, en favorisant des avancées en identification d’objets, analyse de scènes, cartographie de profondeur et aux outils de Visual Intelligence d’Apple.



Cela dit, les capteurs multispectraux exigent généralement des conceptions plus complexes, augmentant les coûts et nécessitant plus d’espace interne. Ces contraintes expliquent probablement pourquoi Apple ne fait pour l’instant qu’explorer l’idée, sans l’intégrer dans des prototypes. Ne vous attendez pas à voir cela dans un iPhone à court terme, mais cela reste une piste très intéressante pour la suite.



Dans le même post sur Weibo, Digital Chat Station a confirmé des rumeurs précédentes selon lesquelles les modèles iPhone 18 Pro disposeront d’une ouverture variable sur l’objectif principal, ainsi que d’une ouverture plus large sur le téléobjectif. En revanche, les capteurs de 200 mégapixels ne sont pas encore en phase de prototypage actif pour les futurs iPhone 21.