Apple a déjà terminé l'iPhone 18e de mars 2027

Apple a apparemment déjà finalisé le développement de son iPhone 18e, le prochain modèle d'entrée de gamme, selon un leaker fiable. Mais ce n'est finalement pas une surprise.

Apple ne perd pas de temps

D'après une publication récente du compte Weibo « Fixed Focus Digital », Apple a déjà verrouillé les plans, la conception et les spécifications de l'iPhone 18e - chose remarquable alors que l'iPhone 17e ne sera lancé que cette semaine (précommandes imminentes et disponibilité à partir du 11 mars 2026).

Les nouveautés de l'iPhone 17e

L'iPhone 17e récemment dévoilé intègre la puce A19, le modem maison Apple C1X, la compatibilité MagSafe et un stockage de base doublé à 256 Go.

Les nouveautés de l'iPhone 18e

Les informations sur l'iPhone 18e restent encore très limitées à ce stade précoce, mais il devrait logiquement embarquer la puce de prochaine génération A20. Il y a également de fortes chances qu'il adopte la Dynamic Island (l'encoche en forme de pilule interactive), car de nombreuses fonctionnalités premium des modèles supérieurs finissent par descendre progressivement vers les appareils d'entrée de gamme d'Apple au fil des générations.



L'iPhone 18e est attendu au printemps 2027, en même temps que l'iPhone 18 standard et potentiellement un iPhone Air 2. À titre de comparaison, la gamme premium d'Apple - incluant l'iPhone 18 Pro, l'iPhone 18 Pro Max et le nouveau modèle pliable (iPhone Fold) - est prévue pour un lancement classique à l'automne 2026.