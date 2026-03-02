🔥 Apple présente l'iPhone 17e avec MagSafe et stockage doublé

C'était l'un des secrets les mieux gardés du début d'année et pourtant, tout le monde l'attendait. Apple vient d'officialiser l'iPhone 17e, le nouveau modèle accessible de sa gamme iPhone 17, et il arrive avec plusieurs mises à jour de taille. MagSafe fait enfin son entrée dans la lignée « e », le stockage de base double sans augmentation de prix, et sous le capot, on retrouve la même puce A19 que dans l'iPhone 17 standard. Autant dire qu'Apple n'a pas fait les choses à moitié pour ce millésime 2026.

Un design inchangé et plus solide

L'iPhone 17e adopte un châssis en aluminium aérospatial, léger et résistant, avec une finition mate premium disponible en trois coloris : noir, blanc, et un nouveau rose poudré (« soft pink ») qui devrait séduire un large public. La certification IP68 est de la partie, avec une résistance à l'eau jusqu'à 6 mètres pendant 30 minutes, un standard désormais attendu sur tout iPhone moderne.

La grande nouveauté côté façade, c'est le Ceramic Shield 2, déjà présent sur toute la famille iPhone 17. Ce verre de protection offre une résistance aux rayures trois fois supérieure à la génération précédente, avec en prime un traitement anti-reflets amélioré pour une meilleure lisibilité en plein soleil. Apple n'a jamais lésiné sur la durabilité de ses appareils, et l'iPhone 17e confirme cette tendance : l'entreprise rappelle dans son communiqué de presse que l'iPhone conserve en moyenne une valeur de revente supérieure à celle de la concurrence sur plusieurs années.



L'une des nouveautés les plus significatives de cette itération réside incontestablement dans l'intégration du système MagSafe, une fonctionnalité majeure qui faisait cruellement défaut à l'iPhone 16e, lequel se contentait d'une simple charge sans fil Qi. Vous pouvez désormais profiter d'une recharge sans fil rapide atteignant les 15W grâce aux normes MagSafe et Qi2, tout en bénéficiant de l'alignement magnétique parfait pour fixer vos chargeurs, supports de voiture ou portefeuilles au dos de l'appareil. Apple a également optimisé la recharge filaire via le port USB-C, vous permettant de récupérer la moitié de votre batterie en seulement trente minutes si vous utilisez un adaptateur secteur adéquat.

L'écran Super Retina XDR de 6,1 pouces en OLED reprend les acquis de la gamme avec une luminosité crête de 1 200 nits en HDR, idéale pour regarder des contenus Dolby Vision sous le soleil. Face ID assure le déverrouillage et les authentifications, et le bouton Action permet d'accéder rapidement aux fonctions favorites : lampe torche, intelligence visuelle, raccourcis personnalisés. Pas de ProMotion 120 Hz, pas de Dynamic Island : Apple est restée sur la même recette que l'an dernier. Dommage, mais nous le savions.

A19, appareil photo 48 Mpx et autonomie renforcée

Sous le capot, l'iPhone 17e abrite la toute nouvelle puce A19 gravée en 3 nanomètres, un processeur de dernière génération qui équipe déjà les modèles standards de la gamme iPhone 17 et qui vous assure une fluidité exemplaire au quotidien. Ce processeur central à 6 cœurs, couplé à un processeur graphique à 4 cœurs doté d'accélérateurs neuronaux, débloque des capacités impressionnantes comme le ray tracing matériel, vous offrant ainsi la possibilité de faire tourner des jeux vidéo particulièrement exigeants avec des éclairages réalistes. Le Neural Engine à 16 cœurs a quant à lui été spécifiquement optimisé pour gérer les modèles génératifs locaux, garantissant une exécution rapide et sécurisée des fonctionnalités liées à Apple Intelligence.

Apple introduit également sur ce modèle son modem cellulaire 5G maison de toute dernière génération, baptisé C1X, qui promet de transformer votre expérience de navigation avec des débits jusqu'à deux fois supérieurs à ceux du modem C1 présent dans l'iPhone 16e. Ce nouveau composant brille par son efficacité énergétique puisqu'il consomme environ 30 % d'énergie en moins que le modem intégré à l'iPhone 16 Pro l'an dernier, ce qui contribue grandement à l'excellente autonomie de l'appareil, capable de vous accompagner tout au long de la journée sans la moindre difficulté. Vous bénéficiez en prime des fonctionnalités de connectivité par satellite d'Apple, vous permettant de contacter les secours, de demander une assistance routière ou de partager votre position via l'application Localiser même lorsque vous vous trouvez hors de portée des réseaux cellulaires et Wi-Fi traditionnels.

Photographie avancée et bilan face à l'iPhone 16e

La section photographique repose sur un capteur principal Fusion de 48 mégapixels particulièrement polyvalent, capable de générer un téléobjectif de qualité optique 2x pour vous permettre de recadrer vos sujets sans perte de détails, agissant véritablement comme si vous disposiez de deux objectifs distincts. Le traitement d'image de nouvelle génération améliore grandement le mode Portrait en reconnaissant automatiquement les personnes et les animaux domestiques pour sauvegarder les données de profondeur, vous laissant ainsi la liberté d'ajuster le flou d'arrière-plan ou le point de mise au point directement depuis l'application Photos, bien après avoir déclenché l'obturateur.

Les amateurs de vidéo apprécieront la possibilité d'enregistrer en 4K Dolby Vision jusqu'à 60 images par seconde, avec la prise en charge de l'Audio Spatial pour une immersion totale lors du visionnage avec un des AirPods ou un Apple Vision Pro.

En revanche, il n'y a qu'un seul capteur photo et Apple n'a pas jugé non d'ajouter le capteur carré de l'iPhone 17 en guise de caméra selfie.

Comparaison à l'iPhone 16e

Si vous hésitez encore ou que vous possédez le modèle de l'année dernière, l'iPhone 16e, voici les principales différences qui justifient cette mise à jour technique majeure proposée par Apple :

Stockage de base doublé : Apple abandonne enfin les 128 Go pour vous proposer directement 256 Go d'espace au même tarif de départ.

Apple abandonne enfin les 128 Go pour vous proposer directement 256 Go d'espace au même tarif de départ. Arrivée de la charge magnétique : Le MagSafe 15W remplace la charge sans fil Qi classique du modèle précédent.

Le MagSafe 15W remplace la charge sans fil Qi classique du modèle précédent. Connectivité et performances accrues : Le passage au modem C1X et à la puce A19 offre des vitesses de connexion 5G doublées et une intégration parfaite d'Apple Intelligence.

Prix et disponibilité

Les précommandes de l'iPhone 17e ouvriront ce mercredi 4 mars pour un prix inchangé de 719 euros, avec une disponibilité générale en magasin et pour les premières livraisons prévue dès le mercredi 11 mars.



Comptez-vous vous laisser tenter par ce nouveau modèle d'entrée de gamme extrêmement bien équipé ?

Les caractéristiques techniques à retenir sur l'iPhone 17 e

Pour vous donner une vue d'ensemble claire des capacités de ce nouveau terminal de 6,1 pouces, voici la synthèse de ses spécifications principales :