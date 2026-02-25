La Dynamic Island plus petite des iPhone 18 Pro et Pro Max encore confirmée

Après avoir évoqué la pliure invisible de l'iPhone Fold, parlons des autres modèles à venir en septembre prochain : les iPhone 18 Pro et Pro Max. Comme vu à plusieurs reprises, les deux "18 Pro" devraient être équipés d’une Dynamic Island plus petite, selon Bloomberg, qui reprend ainsi ce qu'on a déjà vu à plusieurs reprises du côté des leakers fiables sur les réseaux sociaux.

Une information quasi certaine

Au cours de l’année écoulée, les rumeurs étaient partagées : certains parlaient d’un abandon complet de la Dynamic Island au profit d’un simple poinçon pour la caméra frontale et d’un Face ID entièrement sous l’écran. Les informations les plus récentes indiquent cependant que la Dynamic Island restera, mais sera nettement plus compacte.

L’an dernier, des bruits similaires circulaient déjà pour l’iPhone 17 Pro, mais la taille n’avait finalement pas changé. En revanche, lorsque plusieurs sources crédibles convergent sur le même point dans les mois précédant le lancement d’un nouvel iPhone , ces rumeurs se révèlent souvent exactes.

Comment Apple va réussir à réduire la taille ?

Pour réduire la taille de l’encoche, Apple prévoirait de placer le projecteur de points Face ID sous l’écran. La caméra frontale, le projecteur de points et la caméra infrarouge resteraient eux dans la Dynamic Island. De nouvelles technologies de miniaturisation de la caméra permettraient également de gagner de l’espace.



Apple vise à terme un iPhone totalement sans découpe, une dalle de verre parfaite d’un bord à l’autre. Cet objectif semble réservé au modèle du 20ᵉ anniversaire prévu en 2027, l'iPhone XX. Les iPhone 18 Pro, attendus à l’automne 2026, ne franchiront pas encore cette étape.