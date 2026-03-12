iPhone Fold : multitâche et interface Split View inspirée de l'iPad

L'iPhone pliant se précise chaque semaine un peu plus. Après les fuites de rendus 3D il y a quelques jours, c'est Mark Gurman qui apporte aujourd'hui les détails les plus concrets sur ce que sera vraiment ce produit, à la fois dans ses choix logiciels et ses compromis techniques. Un appareil qui s'annonce ambitieux, mais aussi profondément pragmatique, tant dans son hardware que dans le logiciel à l'intérieur.

Une interface repensée, pas une tablette déguisée

L'élément central de ce nouveau rapport tient à la façon dont Apple a pensé l'expérience logicielle de son iPhone pliable. L'écran intérieur, dont la taille se rapprocherait de celle d'un iPad mini, affichera une interface iOS retravaillée avec des barres latérales sur le côté gauche, similaires à celles que l'on trouve déjà dans de nombreuses apps iPadOS. Apple revoit également ses apps natives dans ce sens, et ouvrira ces nouvelles dispositions aux développeurs tiers.

Concrètement, l'utilisateur pourra afficher deux apps côte à côte, une première sur iPhone. Les proportions de l'écran ouvert, plus larges que ceux des pliables actuels de Samsung ou Google, sont pensées pour faciliter aussi bien la lecture que le visionnage de vidéos. Apple aurait identifié le ratio trop étroit des écrans internes comme l'un des défauts majeurs des appareils concurrents, et a délibérément opté pour un format plus généreux.

Toutefois, il ne faudra pas confondre cet iPhone avec un iPad. L'appareil tournera sous iOS standard, et non sous iPadOS 26. Pas de gestion multi-fenêtres avancée, pas de compatibilité native avec les apps iPad existantes. Apple trace ici une ligne claire entre ses deux univers, même si la frontière s'amincit visiblement.

Des choix techniques qui révèlent les contraintes du format

Sur le plan matériel, le rapport de Gurman confirme plusieurs arbitrages notables. Face ID disparaît au profit de Touch ID intégré au bouton latéral, une première sur iPhone depuis le SE de troisième génération en 2022. La raison est simple : la face avant de l'appareil est trop fine pour accueillir le module Face ID. L'écran externe abandonne le Dynamic Island en forme de pilule pour une encoche perforée, un design qui arrivera également sur le MacBook Pro tactile attendu cette année.

À l'arrière, seulement deux capteurs photo, contre trois sur les iPhone haut de gamme actuels. Apple estime que la grande taille de l'écran intérieur et les nouvelles fonctionnalités de productivité justifient quand même un positionnement premium, avec un prix avoisinant les 2 000 dollars.

Sur la question du pli visible, Apple n'a pas trouvé de solution miracle mais a opté pour une technologie d'affichage qui atténue le creux sans le supprimer totalement. Ce compromis, jugé acceptable en interne, pourrait néanmoins devenir un argument marketing face aux pliables concurrents, si le résultat s'avère meilleur à l'oeil.

L'iPhone pliable devrait être présenté en septembre aux côtés de l'iPhone 18 Pro, sous iOS 27 dont la preview est attendue à la WWDC en juin. Apple entre dans cette catégorie avec sept ans de retard sur Samsung, mais visiblement avec des réponses précises aux critiques formulées contre les pliables existants. Comme souvent, Apple arrive après les autres mais réussit là où les concurrents échouent.



Spécifications connues (rumeurs crédibles – mars 2026)

Rien n'est officiel chez Apple, mais voici le consensus actuel des fuites les plus fiables sur l'iPhone Fold, appelé parfois iPhone 18 Fold ou iPhone Ultra :