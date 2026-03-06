Apple a arrêté la vente de 12 produits Mac, l'iPhone 16e et l'iPad Air M3

Au cours d'une semaine particulièrement chargée, Apple a annoncé 7 nouveaux produits dont l'incroyable MacBook Neo tout en supprimant simultanément plus d'une douzaine de modèles plus anciens (certains datant de 2019 ou 2022) pour faire place aux nouveautés. Cette vague de lancements, qui s'est étalée sur trois jours en ce début mars 2026, marque l'un des moments les plus intenses en matière de produits Apple depuis longtemps.



Les précommandes ont débuté le mercredi 4 mars 2026, et les livraisons ont commencé (ou commenceront) le mercredi 11 mars 2026.

Les nouveaux appareils annoncés par Apple

iPhone 17e : modèle abordable à partir de 599 $, équipé de la puce A19, MagSafe, stockage de base doublé à 256 Go, écran Super Retina XDR 6,1 pouces avec Ceramic Shield 2, caméra 48 Mpx Fusion avec téléobjectif optique 2x, modem C1X ultra-rapide, connectivité satellite, etc.

iPad Air rafraîchi avec puce M4 (modèles 11 et 13 pouces)

MacBook Air avec puce M5 (modèles 13 et 15 pouces)

MacBook Pro avec puces M5 Pro et M5 Max (modèles 14 et 16 pouces)

Studio Display mis à jour et version XDR plus haut de gamme

MacBook Neo : tout nouveau MacBook d'entrée de gamme ultra-abordable à partir de 599 $, équipé d'une puce de type A-series (A18 Pro), conçu pour être le Mac le plus accessible jamais proposé.

Produits arrêtés

Mais ces nouveautés ont entraîné la fin de plusieurs modèles dans la gamme officielle Apple :

iPhone 16e avec A18 (2025) iPad Air 11 pouces avec M3 (2025) iPad Air 13 pouces avec M3 (2025) MacBook Air 13 pouces avec M4 (2025) MacBook Air 15 pouces avec M4 (2025) MacBook Pro 13 pouces avec M5 et 512 Go (2025) MacBook Pro 14 pouces avec M4 Pro (2024) MacBook Pro 16 pouces avec M4 Pro (2024) MacBook Pro 14 pouces avec M4 Max (2024) MacBook Pro 16 pouces avec M4 Max (2024) Mac Studio avec M3 Ultra et 512 Go de mémoire (2025) Studio Display avec A13 Bionic (2022) Pro Display XDR (2019) Pro Stand pour Pro Display XDR (2019) Adaptateur VESA pour Pro Display XDR (2019)

De nombreux produits arrêtés bénéficient déjà de fortes réductions chez les revendeurs tiers (tant qu'il en reste en stock), ce qui représente de belles opportunités pour ceux qui n'ont pas besoin des toutes dernières technologies, comme l'iPhone 16e à 599 € ou le MacBook Air M2 à 799 €.



Cette série d'annonces mélange habilement des mises à jour premium (MacBook Pro M5 Pro/Max, nouveaux écrans Studio) et des options plus accessibles (iPhone 17e et MacBook Neo), rendant l'écosystème Apple encore plus attractif à différents budgets.