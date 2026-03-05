Oceanhorn 3 est disponible sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV !

Le studio indépendant finlandais Cornfox & Brothers célèbre aujourd'hui, le 5 mars 2026, la sortie très attendue de Oceanhorn 3 : La Légende de la Mer des Ombres (Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea en version originale). Ce nouvel opus marque l'aboutissement de cinq années de développement passionné et conclut en beauté la saga action-RPG-aventure initiée par Heikki Repo et son équipe. Encore une fois, vous êtes les premiers avertis sur iSoft.

C'est parti pour Oceanhorn 3

Se déroulant près de 1 000 ans après les événements d'Oceanhorn 2 : Knights of the Lost Realm, Oceanhorn 3 transporte les joueurs dans un univers « techno-fantasy » fascinant. La dernière île céleste est sur le point de sombrer dans les abysses, révélant les mystères de la Mer des Ombres. Explorez des îles perdues, affrontez des titans gigantesques, résolvez des puzzles ingénieux et dévoilez les secrets d'un monde au bord de la renaissance.



L'aventure promet plus de 20 heures d'exploration ouverte, une narration riche en rebondissements et une expérience complète et autonome - parfaite pour les nouveaux venus comme pour les fans de longue date (dont nous faisons partie).

Parmi les grandes nouveautés de ce troisième opus : un mode à la première personne immersif, un système de combat repensé ultra-fluide et un ingénieux tiroir de compétences qui permet de gérer dynamiquement ses capacités en plein affrontement.



Le titre bénéficie d'une réalisation esthétique époustouflante, optimisée pour l'écosystème Apple, et est jouable sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV et même Apple Vision Pro.



Exclusivité Apple Arcade, le jeu est accessible sans publicité ni achats intégrés, fidèle à la philosophie du service. Et après quelques minutes de test, on peut dire qu'il s'agit d'un petit bijou. Nous publierons un test complet prochainement.

Les autres jeux Apple Arcade du jour

Pour marquer cette sortie majeure, Apple enrichit également son catalogue avec trois nouveaux titres issus des « App Store Greats » :

Pocket Love!+ : un adorable simulateur de vie cosy ;

Flow Free+ : le célèbre jeu de puzzle addictif revisité ;

Doraemon Dorayaki Shop Story+ : une aventure mignonne mettant en scène le chat robot iconique du manga.

Côté mises à jour, plusieurs favoris des abonnés reçoivent du contenu frais cette semaine :

Retrocade accueille le classique Dig Dug de Namco ;

Jetpack Joyride+ propose un événement crossover fun avec Fruit Ninja Classic+ ;

Sonic Racing ajoute de nouveaux profils, médailles et défis communautaires ;

Snake.io+ lance l'événement rétro « Pixel Pals » avec des skins exclusifs ;

Jeopardy! Daily célèbre la Journée internationale des femmes avec une nouvelle catégorie et des indices dédiés.

Avec Oceanhorn 3, Apple s'offre un nouveau titre capable d'attirer des joueurs sérieux, notamment des fans d'aventure à la Zelda. Le seul hic, c'est d'avoir un abonnement Apple Arcade.

