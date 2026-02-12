Le reboot de Tomb Raider est enfin disponible sur mobile !

Repartez aux origines de Lara Croft : une jeune archéologue de 21 ans, naufragée sur l’île maudite de Yamatai après le naufrage de son expédition. Pour survivre et s’échapper, elle va devoir surmonter sa peur, affronter des dangers mortels et se transformer en une véritable légende. Ce classique acclamé, qui a redéfini la franchise née sur PlayStation 1, est désormais accessible sur iPhone, iPad et Android grâce au travail exceptionnel de Feral Interactive. Les développeurs ont magnifié le bébé de Crystal Dynamics.

Tomb Raider resplendit sur mobile

Une version complète et fidèle sur votre pocheDéveloppé par les experts des ports premium (pensez Alien: Isolation, Rome: Total War ou GRID Autosport), ce Tomb Raider mobile propose l’expérience intégrale : la campagne complète identique à celle des versions PC et consoles d’origine, plus les 12 DLC inclus dès le départ ! Pour 15 €, on n'en attendait pas moins !



Améliorations d’armes, nouvelles compétences, tenues alternatives pour Lara, et même un tombeau challenge bonus. Parcourez un monde semi-ouvert rempli de mystères, de reliques antiques et de secrets à dénicher. Affrontez des ennemis impitoyables dans des combats nerveux, résolvez des énigmes astucieuses, grimpez, sautez, crafttez votre équipement et chassez pour progresser. Lara évolue de survivante terrifiée à aventurière intrépide, dans une campagne intense mêlant action, exploration et narration émouvante.

Adaptations mobiles au top

La version iOS et Android inclut :

Contrôles tactiles entièrement personnalisables et très intuitifs,

Support complet des manettes Bluetooth (MFi + consoles),

Compatibilité souris + clavier,

Visée gyroscopique sur les appareils compatibles,

Plusieurs presets graphiques pour ajuster fluidité et qualité visuelle selon votre appareil.

Configuration requise (iOS) : iOS 18 ou supérieur, processeur A12 Bionic minimum, environ 11 Go d’espace libre (idéalement 22 Go pour tout installer confortablement). Compatible avec iPhone XS et plus récents, iPhone SE (3e gen), iPhone Air, et une large gamme d’iPad.

Mon avis sur Tomb Raider

Sorti à l’origine en 2013 sur PS3, Xbox 360 et PC, ce reboot a été largement salué pour son ton mature, son gameplay viscéral et son histoire touchante - souvent comparé à Uncharted pour son cocktail explosif d’action, de puzzle et d’aventure. Feral Interactive réalise ici un sans-faute technique, transformant ce monument du jeu vidéo en un incontournable mobile. Comptez une bonne quinzaine d’heures pour boucler l’aventure principale, sans compter l’exploration et les défis secondaires.



Autant vous le dire tout de suite, ce portage est fantastique. J’ai pu le tester sur iPhone 15 Pro et iPhone Air : performances ultra-fluides, batterie très raisonnablement sollicitée (environ 8 % de décharge en 30 minutes de jeu), et un framerate quasi-constant à 60 fps sur le 15 Pro - et toujours stable à 60 fps sur l’Air. La compatibilité manette est parfaite, sans le moindre lag ni souci de mapping. Bravo !



