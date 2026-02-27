Le deckbuilder Nowhere Prophet arrive enfin sur mobile

Il y a quelques années, le mobile avait encore son petit écosystème bien à part. Les jeux restaient souvent exclusifs à la plateforme, peu de portages PC → mobile ou l’inverse. Alors que de nombreuses licences font désormais des aller-retours, il aura fallu attendre 2026 pour voir arriver sur iOS et Android l’un des deckbuilders les plus stylés et atypiques du game : Nowhere Prophet !

Le portage de Nowhere Prophet sur iPhone et Android

Nous avions eu droit à une date approximative à la fin de l'année 2025, voici que précommandes sont ouvertes sur l'App Store et Google Play, et la sortie est calée au 4 mars 2026. Plus que quelques jours à patienter avant de pouvoir plonger dans ce voyage mystique et poussiéreux.



Dans Nowhere Prophet, vous incarnez un leader charismatique, un genre de technopathe mystique ultra-puissant capable d’interagir avec les reliques technologiques qui traînent dans ce monde ravagé. Votre mission ? Prendre sous votre aile une bande de réfugiés désespérés et les guider à travers des terres désolées générées aléatoirement, direction la légendaire Crypte, cet endroit mythique qui représente peut-être le dernier espoir de l’humanité (ou du moins de votre petite tribu).

Le gameplay mélange avec brio deckbuilding et combat tactique au tour par tour sur grille (ou cercle, selon les moments). Les cartes ne sont qu’une partie de l’équation : le cœur du jeu, c’est l’exploration sur une map procédurale immense, les choix narratifs qui pèsent lourd, le recrutement de compagnons, la collecte de butin pour booster votre deck, et surtout des affrontements tactiques où le positionnement, les obstacles et les synergies font toute la différence.



Vous allez affronter des esclavagistes sans pitié, des machines devenues complètement tarées, et parfois même vos propres dilemmes moraux. Chaque run est différente, chaque mort (car oui, c’est un roguelike) vous permet de débloquer du nouveau contenu pour les parties suivantes. Plus de 300 cartes à collectionner, des followers qui peuvent mourir pour de bon (et ça fait mal au cœur), et une vraie sensation de pèlerinage désespéré.



Mais ce qui fait vraiment décoller Nowhere Prophet, c’est son ambiance. Oubliez le Mad Max classique avec cuir et chrome rouillé. Ici, on est dans un dustpunk indian-infused : une esthétique technicolor surprenante, des couleurs vives qui claquent au milieu des ruines, un monde post-apo inspiré de cultures non-occidentales (gros vibes indiennes), et surtout une bande-son électronica hindoue qui colle parfaitement à l’atmosphère. C’est différent, audacieux, et franchement, ça fait du bien au milieu de la vague post-apo habituelle.

Le modèle économique ? Hyper honnête pour un jeu mobile en 2026 :

Vous jouez gratuitement au début (le premier biome complet est accessible sans payer).

Un achat unique dans l’app à 5,99 € débloque le jeu entier.

Zéro pub, zéro micro-transaction vénale.

Bref, si vous aimez les roguelike deckbuilders avec du caractère (Slay the Spire, Monster Train, mais en version mystique et post-apo indienne), Nowhere Prophet a tout pour devenir votre nouvelle addiction nomade. Cochez la date du 4 mars, on part tous en pèlerinage dans les terres de Soma.



Et vous, vous êtes plutôt team « je sacrifie un follower pour sauver le groupe » ou « je tente le tout pour le tout » ?

