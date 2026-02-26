Sorties jeux : Ponchorado, Reigns: The Witcher, Subway Surfers City et Becoming Saint

Aujourd'hui, 12 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Ponchorado, Reigns: The Witcher, Subway Surfers City et Becoming Saint.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années. Encore une fois, vous découvrez la plupart des nouveautés en exclusivité sur iSoft !

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Ponchorado (Jeu, Action, iPhone, v1.0.4, VF, 240 Mo, iOS 13.0, seal Media GmbH) Ponchorado est un jeu d’action-survie satirique roguelite dans un univers Far West cartoon des années 1930, où l’on incarne Poncho, un cascadeur oublié naviguant le chaos des clichés et caricatures dans les ruines d’un western inachevé, pour gagner reconnaissance et le prestigieux BOSSCAR. L’objectif est de vaincre dix Boss-Gardiens excentriques dans un monde cinématographique morcelé, afin de transformer ce figurant anonyme en rôle principal et de raconter sa propre histoire. Télécharger le jeu gratuit Ponchorado





K-Devil Hunter (Jeu, Action / Jeux de rôle, , v1.0.33, VO, 391 Mo, iOS 15.0, MayonnaiseLab) passe de € à gratuit.

K-Devil Hunter is officially released! bug fixed Télécharger le jeu gratuit K-Devil Hunter

Brain Test 5 (Jeu, Quiz, iPhone, v1.2.1, VF, 233 Mo, iOS 13.0, UNICO STUDIO) Brain Test 5 est un jeu d’énigmes cérébrales addictif et hors ligne, créé par les auteurs des précédents Brain Test, avec des puzzles complexes, des histoires captivantes et un style emblématique pour tester et booster votre QI sans publicité ni connexion internet.

Parfait pour adultes et enfants, il offre une stimulation cognitive amusante via des niveaux ingénieux et des personnages attachants, en alternative idéale à Lumosity, Brain Out ou Braindom. Télécharger le jeu gratuit Brain Test 5

SMiniz (Jeu, Casse-tête, iPhone, v1.0.3, VO, 1.3 Go, iOS 15.0, Kakao Games Corp.) SMiniz est un puzzle Match-3 émouvant avec vos 'Bias' K-pop, où des personnages adorables inspirés de 36 artistes comme NCT, aespa et RIIZE portent leurs costumes de scène réels et reproduisent leurs chorégraphies iconiques.



Collectez 720 photos cards haute qualité ou illustrées pour décorer librement votre 'My Room' personnalisé dédié à votre idole préférée. Télécharger le jeu gratuit SMiniz

Football Club Manager 26 (Jeu, Simulation / Sports, iPhone, v1.0.4, VO, 916 Mo, iOS 15.0, INVINCIBLES STUDIO LTD) Un énième jeu de l'entraîneur ! FC Manager 26 est un jeu de management de football où vous lancez votre carrière d’entraîneur en créant votre propre club de zéro, en signant vos stars préférées, en construisant des installations d’élite et en appliquant des tactiques lors de matchs en direct contre d’autres joueurs pour conquérir les ligues.



Vivez l’excitation des compétitions en temps réel, enchérissez sur les meilleurs talents, adaptez vos formations à chaque adversaire et contrôlez tous les aspects pour mener votre équipe à la gloire. Télécharger le jeu gratuit Football Club Manager 26





Cat Theme Park (Jeu, Simulation, iPhone, v1.0.4, VF, 211 Mo, iOS 13.0, treeplla Inc.) Cat Theme Park est un adorable jeu idle tycoon où vous construisez et gérez un parc à thème félin en pleine croissance, avec des montagnes russes, attractions amusantes et une ville peuplée de chats mignons.

Améliorez vos installations, embauchez des managers pour des boosts et gains offline, étendez des zones thématiques via un mode sandbox, et profitez d’événements quotidiens dans une simulation relaxante aux visuels apaisants. Télécharger le jeu gratuit Cat Theme Park

Mind-Shaper (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone, v1.0.14, VO, 236 Mo, iOS 13.0, Blyts) Mind Shaper est un jeu d’aventure point-and-click de réflexion où vous incarnez le Dr Edgar Lucien, neuroscientifique excentrique pénétrant les souvenirs de patients tourmentés pour reconstituer leur passé, exhumer secrets et résoudre énigmes surréalistes de la psyché humaine, au risque de perdre votre propre esprit.

Explorez six paysages mentaux uniques aux illustrations artisanales, peuplés de personnages singuliers inquiétants et amusants, dans une narration immersive où les pensées des patients se mêlent aux vôtres. Télécharger le jeu gratuit Mind-Shaper

Subway Surfers City (Jeu, Action, iPhone / iPad, v2.0.3, VF, 349 Mo, iOS 16.0, Sybo Games ApS) Subway Surfers City replonge dans l’aventure endless runner classique avec Jake, Tricky, Fresh et Yutani, où vous esquivez obstacles inédits, atteignez sommets et profondeurs pour dénicher étoiles secrètes, et passez des courses infinies au nouveau City Tour. Collectionnez et améliorez vos surfeurs et planches aux capacités uniques, utilisez des power-ups comme le chewing-gum protecteur, des batteries et autres drones, débloquez des quartiers animés via EXP, mais aussi des missions et épreuves pour des récompenses et une personnalisation totale. Télécharger le jeu gratuit Subway Surfers City

Medabots Survivors (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone, v2.1.0, VO, 577 Mo, iOS 16.0, Imagineer Co.,Ltd.) Medabots Survivors est un jeu d’action-survie simple où vous recrutez des Medabots aux compétences uniques parmi une force limitée, pour commander ces robots et survivre aux assauts incessants d’hordes d’ennemis.



Plus de 60 Medabots jouables dès le lancement utilisent missiles, balayages et pièges pour des batailles palpitantes menant à des renversements dramatiques. Télécharger le jeu gratuit Medabots Survivors

Eras of Wrestling (Jeu, Simulation / Sports, iPhone, v1.0.7, VO, 492 Mo, iOS 13.0, Checkmate Creative LLC) Eras of Wrestling est un nouveau simulateur de catch fantasy où vous bâtissez votre réputation à travers cinq ères emblématiques (Territory, Mania, Next Gen, Xtreme, Millennium), en draftant des rosters, bookant des shows, gagnant des titres pour devenir le plus grand promoteur.



Collectez des centaines de personnages originaux inspirés de l’histoire du catch, assignez-leur des stats et traits uniques, gérez managers, venues, tournois, Hall of Fame et événements P4V avec voice-overs complets, animations de matchs et un booking profond pour contrôler chaque décision. Télécharger le jeu gratuit Eras of Wrestling

Nouveaux jeux payants iOS :

Reigns: The Witcher (Jeu, Aventure / Cartes, iPhone, v1.03, VF, 206 Mo, iOS 15.0, Devolver) Reigns: The Witcher est une nouvelle entrée swipe-based de la série Reigns par Nerial et Devolver Digital, dans l’univers dark fantasy de The Witcher de CD PROJEKT RED, où l’on incarne Geralt de Riv, tueur de monstres de l’École du Loup, luttant pour survivre aux côtés du barde Jaskier.



Glissez à droite ou à gauche pour chasser des monstres, ennuyer les locaux ou vous relaxer, naviguez les dilemmes moraux vus par les yeux du barde, et forgez une épopée glorieuse vers l’immortalité ou la mort. Un nouveau HIT ! Télécharger Reigns: The Witcher à 6,99 €