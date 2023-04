Sorties jeux : Worms W.M.D Mobilisation, Pocket City 2 et Baldurs Gate - Dark Alliance

Aujourd'hui, 15 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Worms W.M.D : Mobilisation, Pocket City 2, MONOPOLY GO et Baldurs Gate - Dark Alliance. Des licences à succès qui devraient plaire aux joueurs !



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux payants iOS :

Worms W.M.D : Mobilisation (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 2 Go, iOS 13.0, Team17 Digital Limited) Le jeu de la semaine est signé Team17. Et oui, les vers sont de retour dans le jeu le plus destructeur jamais sorti ! Avec son look 2D dessiné à la main, de nouvelles armes, de l'artisanat, des véhicules et des bâtiments ainsi que le retour des armes et de la jouabilité si appréciées, le nouveau Worms est tout simplement le meilleur jeu de la série. Pour cette première version, Worms offre 10 missions d'entraînement et 20 missions de campagne d'une difficulté graduée avec un arsenal d'armes anciennes comme nouvelles à votre disposition. Ne sous-estimez pas l'apparence inoffensive de ces petits vers de terre, ils sont aussi mignons que sournois ! Mieux, outre le mode solo, vous pouvez affronter jusqu’à cinq adversaires en mode multijoueurs.



Télécharger Worms W.M.D : Mobilisation à 5,99 €





VAREION (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.02, 88 Mo, iOS 11.0, Masahiro Kano) Un RPG authentique et exaltant avec des graphismes 8 bits !

Devenez le légendaire chevalier magique Vareion et battez les 12 dieux !



Profitez d'une expérience roguelike avec des cartes générées aléatoirement !

Une variété d'ennemis redoutables s'abattront sur vous !

Équipez-vous d'armes et d'armures variées pour vaincre les ennemis qui s'approchent ! Télécharger VAREION à 2,99 €





Sentinels of Earth-Prime (Jeu, Cartes / Jeux de société, iPhone / iPad, v4.0, 150 Mo, iOS 13.7, Handelabra Studio LLC) Sentinels of Earth-Prime est un jeu de cartes coopératif qui recrée l'action palpitante des bandes dessinées de super-héros. Incarnez une équipe de héros, en utilisant les règles de Sentinels of the Multiverse ainsi que le cadre et les personnages du jeu de rôle Mutants & Masterminds, acclamé par la critique, pour protéger Earth-Prime !



Les règles du jeu sont simples : Jouer une carte, utiliser un pouvoir et piocher une carte. Ce qui rend SoEP unique, c'est que chaque carte possède des capacités spéciales qui peuvent créer des combos puissants ou même changer les règles du jeu !



Sentinels of Earth-Prime est un jeu indépendant, mais il est également entièrement compatible avec Sentinels of the Multiverse. Si les deux jeux sont installés sur le même appareil, vous pouvez jouer avec tout le contenu que vous possédez dans l'un ou l'autre jeu. Télécharger Sentinels of Earth-Prime à 17,99 €





Raging Bytes (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.0, 465 Mo, iOS 11.0, Kotobuki Solution Co., Ltd.) Ben, un policier, se réveille à l'hôpital après un accident et découvre que la ville est envahie par les zombies !

Que se passe-t-il ici ? Peut-on compter sur le gouvernement ? Reste-t-il d'autres survivants ?

Ben tombe sur un médecin nommé Barbra alors qu'il se débat dans les rues infestées de zombies.

Ensemble, ils se rendent au poste de police de Ben, mais l'horreur ne fait qu'augmenter.



Un jeu gore mais plein d'humour avec des combats au tour par tour plus profonds qu'il n'y parait. Télécharger Raging Bytes à 8,99 €





Pocket City 2 (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.002, 331 Mo, iOS 11.0, Codebrew Games Inc.) Construisez et explorez votre propre ville dans cette suite en 3D du premier Pocket City ! Créez des routes, des zones, des points de repère et des bâtiments spéciaux. Déposez votre avatar dans le monde et parcourez-le librement. Achetez votre propre maison, organisez des événements, survivez aux catastrophes et vivez la vie d'un maire prospère ! Un jeu premium sans microtransaction, sans publicité et sans délai d'attente, tout se débloque et se récompense en jouant !

Plus beau, plus complet, Pocket City 2 offre un cycle jour-nuit, des mini-jeux géniaux comme les courses de rue et le pilotage d'avion, et plus encore. Un HIT en puissance. Télécharger Pocket City 2 à 5,99 €





NINJA COMBAT ACA NEOGEO (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.0, 161 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) NINJA COMBAT est un jeu d'action sorti en 1990 par SNK.

Afin de vaincre le clan ninja maléfique KAGE ICHIZOKU, des ninjas en quête de justice se dirigent vers la TOUR NINJA.

Les combats se déroulent à l'aide d'un large éventail d'armes et de magies ninja, et un ami peut se joindre à l'action. Télécharger NINJA COMBAT ACA NEOGEO à 3,99 €





Moonleap (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 85 Mo, iOS 9.0, Gustavo Colares) Moonleap est un jeu qui raconte l'histoire d'un garçon lunaire qui part à la recherche d'étoiles filantes. Changez le jour en nuit en sautant et attrapez toutes les étoiles dans ce puzzle-plateforme stimulant. Télécharger Moonleap à 8,99 €





Baldurs Gate - Dark Alliance (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0, 2,1 Go, iOS 9.0, Interplay Entertainment Corp.) Découvrez le monde extrêmement populaire de Baldur's Gate comme jamais auparavant. Baldur's Gate : Dark Alliance vous plonge dans une aventure épique de Donjons et Dragons remplie d'action intense, d'énigmes complexes et d'intrigues sinistres, où votre maîtrise de l'acier froid et des sorts dévastateurs est la seule chose qui vous sépare de l'ultime mal. L'un des jeux de la semaine ! Télécharger Baldurs Gate - Dark Alliance à 9,99 €





Arcane Vale (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 456 Mo, iOS 10.0, Myles Panayiotis) Il ne tient qu'à vous d'achever l'héritage de votre père et de découvrir un trésor perdu depuis longtemps, alors que vous êtes propulsé dans un monde plein de surprises !



Explorez un vaste monde ouvert rempli de créatures mortelles et de secrets cachés. Remplissez des quêtes pour gagner les faveurs des habitants locaux qui, en retour, pourraient bien vous aider dans votre périple. Pour cela, vous devrez améliorer vos compétences et votre équipement. Un RPG inspiré des premiers Zelda et Final Fantasy, très intéressant ! Télécharger Arcane Vale à 5,99 €





Nouveaux jeux gratuits iOS :

teeny dungeon (Jeu, Aventure / Stratégie, iPhone / iPad, v1.6, 6 Mo, iOS 14.0, Mauro Reyes) Traversez un donjon minuscule mais infini !

Combattez des gobelins et récupérez de l'or dans le plus petit rogue-like qui ait jamais existé ! Télécharger le jeu gratuit teeny dungeon





Rizline (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v1.0.2, 298 Mo, iOS 11.0, Xiamen Pigeon Games Network Co...) Voici le deuxième jeu de rythme musical de Pigeon Games, après le succès de "Phigros" !

Plongez dans un voyage envoûtant où les points et les lignes dansent en harmonie, tissant une extraordinaire tapisserie géométrique au rythme des battements les plus profonds de votre cœur ! Télécharger le jeu gratuit Rizline





Neodori Forever (Jeu, Course / Aventure, iPhone / iPad, v1.01, 210 Mo, iOS 12.0, Crescent Moon Games) Un groupe de rivaux colorés vous attend pour faire la course contre vous dans une variété d'environnements vibrants.

Récupérez des bonus et des pièces en chemin pour agrandir votre collection de voitures et dépasser la concurrence. Course simple : faites la course dans chaque zone du monde pour atteindre la fin.

Versus : Affrontez différents adversaires pour gagner votre place au sommet.

Mode Forever : Explorez toutes les zones du monde et roulez à votre rythme dans une course sans fin, de jour comme de nuit. Télécharger le jeu gratuit Neodori Forever





MONOPOLY GO (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0.1, 226 Mo, iOS 13.0, Scopely, Inc.) Notre coup de coeur de la semaine, le célèbre Monopoly revient dans une version numérique superbe et ultra complète. Des thèmes, des modes de jeux et même des mini-jeux sont là pour s'amuser en famille, entre amis ou en ligne. Le rythme plus rapide permet de profiter de l'ambiance inégalée de ce jeu de gestion d'argent unique au monde. Plus de 85 ans après ses débuts, Monopoly est toujours l'un des jeux de société les plus prisés. Un titre à télécharger d'urgence, surtout sur iPad ! Télécharger le jeu gratuit MONOPOLY GO





Drifto (Jeu, Course, iPhone / iPad, v4.11.2, 133 Mo, iOS 12.0, Jonathon Howe) Lancez votre voiture dans les virages et prouvez vos talents de drift. Gravissez les échelons, en débloquant de nouvelles voitures et de nouveaux sites.



Plus votre glisse est longue, rapide et extrême, plus vous gagnez. Mais attention, si vous vous écrasez, vous perdez tout ! Télécharger le jeu gratuit Drifto