 Arcade en mars : Oceanhorn 3 en tête d'affiche !

Après Sid Meier’s Civilization VII Arcade Edition en février, Apple Arcade frappe fort avec plusieurs titres en mars dont le très attendu Oceanhorn 3 !



Comme expliqué dans un communiqué en ce mardi 10 février, Apple Arcade enrichit son catalogue avec trois nouveaux jeux sans pubs ni achats intégrés : Pocket Love!+, Flow Free+ et Doraemon Dorayaki Shop Story+.

Nouveaux jeux sur Apple Arcade :

Oceanhorn 3 (Jeu, Aventure, iPhone, v1.0, VF, 3.6 Go, iOS 15.0, Cornfox & Brothers Ltd.) Oceanhorn 3 : Legend of the Shadow Sea, nouveau chapitre très attendu de la saga action-RPG-aventure, débarque en exclusivité sur Apple Arcade le 5 mars, près d'un millénaire après les événements d'Oceanhorn 2, pour explorer des îles perdues, affronter des titans et percer les secrets d'un monde en renaissance. Vivez une épopée action-RPG aux visuels époustouflants, avec combats tactiques peaufinés, énigmes ingénieuses, quêtes secondaires riches et arbre de compétences personnalisable, idéale pour novices et fans de la saga ! Un grand merci aux gars de Cornfox & Brothers qui nous proposent ce bijou 3D sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV et Vision Pro. Les fans des jeux à la Zelda peuvent cocher la date ! Télécharger le jeu Oceanhorn 3





Amour de poche+ (Jeu, Style de vie, iPhone, v0.10, VF, 736 Mo, iOS 13.0, HyperBeard Inc.) Pocket Love, simulateur de vie cosy ultra-mignon sur Apple Arcade, vous invite à rétrécir à taille de poche pour créer votre couple parfait via un éditeur d'avatars personnalisable, aménager une maison de rêve agrandissable avec des milliers de meubles adorables et adopter chiens ou chats câlins. Profitez d'un gameplay relaxant et bienveillant où vos personnages vivent leur quotidien idyllique, s'habillent avec style kawaii et profitent de mini-jeux doux pour un pur moment de détente ! Télécharger le jeu Amour de poche+

Flow Free+ (Jeu, Casse-tête, iPhone, v1.0, VF, 20 Mo, iOS 13.0, Big Duck Games LLC) Flow Free+, casse-tête simple et ultra-addictif, vous invite à connecter les couleurs correspondantes avec des tuyaux pour créer un Flow parfait sans croisement ni superposition, à travers plus de 9 000 niveaux du plus cool au plus frénétique !

Affrontez des puzzles quotidiens inédits, le mode Chrono, des contrôles tactiles impeccables, des graphismes épurés et colorés, des sons fun et les classements Game Center pour un défi sans limites sur vos appareils Apple ! Télécharger le jeu Flow Free+