 Arcade : les 3 jeux de juillet avec Outlanders 2, Punch Kick Duck+ et Zen Koi Pro+

Les nouveaux jeux Apple Arcade de juillet sont connus : Outlanders 2 : Second Nature, Punch Kick Duck+ et Zen Koi Pro+.



Avec Apple Arcade, la firme de Cupertino propose un grand catalogue de jeux sans achat intégré ni publicité, contre un abonnement à 6,99 €. Chaque mois, de nouveaux titres sont ajoutés, en coopération directe avec de nombreux studios à travers le monde.



: les jeux sont disponibles !

Les abonnés Apple Arcade vont se ré-ga-ler

Après les cinq jeux de juin, Apple va ajouter 3 nouveaux jeux au catalogue "Arcade" en juillet avec Outlanders 2 : Second Nature, un jeu de stratégie de construction de ville du studio indépendant uruguayen Pomelo Games ; Punch Kick Duck+, un jeu d'action à défilement latéral créé par le développeur solo Shaun Coleman ; et le populaire et relaxant Zen Koi Pro+ du studio de jeu LandShark Games, basé à Singapour.

Outlanders 2

Outlanders 2 (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1, 763 Mo, iOS 13.0, Pomelo Games) Le dernier opus du charmant constructeur de villes captivera les joueurs avec ses niveaux imaginatifs, son gameplay facile à apprendre mais difficile à maîtriser, et son humour décalé. Une nouvelle génération d'étrangers courageux est prête à remodeler la vie dans les Outlands avec de nouvelles approches pour construire et survivre dans un écosystème plus vivant que jamais. Avec un mode campagne comprenant 21 niveaux au lancement et un mode défis mis à jour toutes les deux semaines, les joueurs découvriront des graphismes entièrement revus, de nouveaux biomes Tropiclands et Winterlands avec des événements météorologiques, deux fois plus de bâtiments et de ressources, ainsi qu'une charmante équipe de chefs aux personnalités uniques.



Un joli titre qui plaira aux amateurs de Sim-City. Télécharger le jeu Outlanders 2





Punch Kick Duck+

Punch Kick Duck+ (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.11, 168 Mo, iOS 13.0, Shaun Coleman) Les joueurs naviguent dans la tour du cruel Baron Tigrisso, affrontant ses sbires avec des commandes à la fois pierre, feuille, ciseaux et des actions stimulantes. Les règles du jeu sont simples : Le coup de poing bat le coup de pied, le coup de pied bat le canard et le canard bat le coup de poing. Avec trois niveaux de difficulté sélectionnables, une galerie de personnages colorés et la prise en charge de l'orientation paysage et portrait, les joueurs devront penser vite et agir vite pour faire voler leurs ennemis et poursuivre leur meilleur score. Télécharger le jeu Punch Kick Duck+





Zen Koi Pro+

Zen Koi Pro+ (Jeu, , iPhone / iPad, v1.4.1, 144 Mo, iOS 13.0, LandShark Games Pte. Ltd.) Plongez dans la tranquillité avec Zen Koi Pro+, une expérience individuelle conçue pour se relaxer. Inspiré par le mythe asiatique d'un poisson koi se transformant en dragon, les joueurs peuvent collectionner plus de 50 motifs de koi à couper le souffle, chacun arborant des couleurs vibrantes et des motifs captivants. Zen Koi Pro+ est plus qu'un jeu de détente, c'est un voyage symbolique et culturel qui incarne les valeurs positives de la persévérance, de la chance et de la longévité à travers le monde serein des carpes koï. Télécharger le jeu Zen Koi Pro+





Ainsi que d'autres jeux ! Ces titres seront disponibles sur iPhone, iPad, Mac, Apple Vision Pro et bien évidemment sur Apple TV. L'abonnement Apple Arcade est proposé au tarif de 6,99€/mois sans engagement avec une période d'essai de 1 mois.